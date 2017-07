Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron affichent leurs points d'accord

Sur la question iranienne comme sur le dossier du Hezbollah, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou ont mis en avant leur vision commune. Le président français a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Israël.

Ce 16 juillet, lors d'une conférence de presse conjointe, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont mis en avant leurs points d'accord et leur désir de voir la coopération entre Israël et la France s'intensifier dans le futur. Invité par le premier ministre israélien, le président français doit se rendre en Israël prochainement.

Sur le dossier iranien, Emmanuel Macron a affirmé que la France ferait preuve de vigilance pour la «mise en oeuvre stricte» de l'accord signé par Téhéran. Le président français a également dit vouloir «enclencher un dialogue exigeant avec Israël sur le suivi de ce protocole», tout en se disant sensible aux «inquiétudes» exprimées par Benjamin Netanyahou vis-à-vis de l'Iran. Revendiquant une «absence de complaisance envers l’Iran», le président français a tenu un discours que le président israélien semble avoir apprécié, comme le montraient ses nombreux hochements de tête.

La question palestinienne

Emmanuel Macron a également appelé à une «reprise des négociations» en vue d'une «solution à deux Etats, Israël et Palestine», avec un respect strict des frontières fixées, sans préciser lesquelles. «La France se tient prête à appuyer tous les efforts diplomatiques menés dans ce sens», a-t-il ajouté. «Israël et Palestine doivent pouvoir vivre côte à côte dans des frontières sûres et reconnues, avec Jérusalem comme capitale», a-t-il martelé.

Emmanuel Macron a indirectement critiqué la poursuite de la colonisation par Israël. «Il est important de s'assurer que les conditions de la négociation et de la paix ne sont pas remises en cause dans les faits et que le droit international est respecté par tous, je pense ici à la poursuite des constructions dans les colonies», a-t-il lancé. Affirmant avoir échangé avec Benjamin Netanyahou à ce sujet, Emmanuel Macron a assuré qu'il tenait à tout mettre en place pour que «les négociations avancent».

Emmanuel Macron avait reçu récemment à l'Elysée le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il avait alors exprimé son soutien à la solution des deux Etats et condamné la colonisation israélienne.

