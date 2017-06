Venezuela : des opposants présumés lancent des grenades depuis un hélicoptère sur la Cour suprême

Des opposants présumés ont lancé le 27 juin des grenades à Caracas contre le siège de la Cour suprême et ouvert le feu contre le ministère de l'Intérieur à bord d'un hélicoptère, a affirmé le président vénézuélien, dénonçant une «attaque terroriste».

La Cour suprême et le ministère de l'Intérieur à Caracas ont été visés par des tirs d'armes à feu et de grenades depuis un hélicoptère de la police volé, probablement par des opposants au président Nicolas Maduro. L'attaque n'a pas fait de victime ni de dégâts.

Selon un communiqué de la présidence, quatre grenades «d'origine colombienne et de fabrication israélienne» ont été lancées et 15 coups de feu tirés contre le ministère de l'Intérieur.

#Venezuela: Secuestran un helicóptero del CICPC y atacan con granadas las sedes TSJ y el Ml #CrisisEnVenezuelahttps://t.co/7AoZLblhsmpic.twitter.com/dCa1iLD3Tj — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) 28 juin 2017



«J'ai activé toutes les forces armées pour défendre l'ordre. Nous allons saisir très vite l'hélicoptère et ceux qui ont réalisé cette attaque terroriste», a déclaré le président vénézuélien lors de la célébration de la Journée du journaliste au palais présidentiel de Miraflores.

L'opposition suspectée d'être à l'origine de cette attaque

Selon Nicolas Maduro, l'hélicoptère était piloté par un homme qui avait été le pilote de son ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice, Miguel Rodriguez Torres, un général à la retraite qui a pris ses distances avec le gouvernement. Le président a accusé ce général d'être lié à des préparatifs supposés de coup d’État à son encontre.

ÚLTIMA HORA | Aterriza en La Trinidad helicóptero del CICPC que sobrevoló organismos del Gobierno de Maduro. #27Jun

Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/subPi6xi2p — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 28 juin 2017

D'après le gouvernement, il s'agit d'une «escalade» dans «l'offensive insurrectionnelle d'éléments extrémistes de droite».

La presse locale a diffusé une vidéo montrant un homme qui se présente comme un enquêteur de la police scientifique et qui serait l'un des hommes à bord de l'hélicoptère. Il y déclare combattre «contre la tyrannie».

«Président Maduro, nous exigeons que tu démissionnes immédiatement [...] et que des élections générales soient convoquées», a déclaré l'homme. «Nous vous demandons de nous accompagner dans ce combat et de sortir dans la rue [...] Notre mission est de vivre au service du peuple», dit encore l'homme dans la vidéo.

EN #VIDEO | Reino el TEMOR en el Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial ante sobrevuelo de helicóptero del CICPC. #Css#27Jnpic.twitter.com/A7CizyRppD — ANONYMOUS VENEZUELA (@AnonymousVene10) 28 juin 2017

De plus, sur les réseaux sociaux circulent des photos montrant un hélicoptère survolant Caracas et affichant une banderole sur laquelle était écrit «350 Libertad», en référence à l'article de la constitution autorisant la déchéance de gouvernements hostiles aux garanties démocratiques. Cet article de la Constitution est régulièrement invoqué par les opposants qui exigent le départ du gouvernement et du président.

Les autorités ont appelé la coalition d'opposition Unité démocratique (MUD) et l'Eglise catholique à «condamner résolument ces événements et à se démarquer de la violence».

VIDEO | Venezuela: el momento de los disparos desde el helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia https://t.co/SNQl5nyuCipic.twitter.com/4B5ywm0z0n — Infobae América (@InfobaeAmerica) 28 juin 2017

Pour l'instant, l'un des dirigeants du MUD, Freddy Guevara, a estimé dans un tweet qu'il n'y avait «pas d'information suffisante sur l'hélicoptère» et a appelé à participer à de nouvelles manifestations.

Atencion: no hay aún suficiente información sobre el helicóptero. Lo único seguro es que la calle debe seguir: mañana tranca nacional 12m! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 28 juin 2017

Le chef de l'Etat, confronté depuis le 1er avril à une vague de manifestations pour exiger son départ, a affirmé que cette attaque faisait partie d'une campagne contre lui de la droite soutenue par les Etats-Unis.

