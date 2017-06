Trêve : les Etats-Unis appellent l'opposition syrienne à cesser ses attaques dans la ville de Deraa

Le 17 juin, le département d'Etat américain a exhorté les rebelles syriens à stopper leurs attaques dans la ville de Deraa, dans le sud du pays, afin de respecter le cessez-le-feu annoncé le même jour par Damas.

Les Etats-Unis ont enjoint l'opposition syrienne à se plier au cessez-le-feu annoncé par Damas, le 17 juin, pour la ville méridionale de Deraa. «Nous jugerons cette initiative [du gouvernement syrien] à ses résultats, non aux mots», a déclaré le porte-parole du département d'Etat américain, Heather Nauert, dans un communiqué cité par l'agence Reuters. «L'opposition devrait, de même, cesser ses attaques [à Deraa] afin de permettre au cessez-le-feu de fonctionner – et nous l'espérons de durer – et à l'aide humanitaire d'atteindre ceux qui sont dans le besoin», a néanmoins ajouté le haut responsable américain.

Plus tôt dans la journée du 17 juin, l'armée syrienne avait déclaré qu'elle allait interrompre ses opérations militaires dans la ville de Deraa, pour 48 heures, selon un communiqué diffusé par l'agence d'Etat syrienne SANA. Le commandement de l'armée syrienne avait précisé que cette trêve prendrait effet à 9h00 GMT, et était organisée afin d'encourager les «efforts de réconciliation».

