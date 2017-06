Syrie : la Défense russe annonce avoir éliminé 180 terroristes de Daesh, dont deux de leurs chefs

Après avoir annoncé la mort probable d'Abou Bakr al-Baghdadi, sous réserve de confirmation, Moscou a fait savoir que deux responsables de haut rang de l'organisation terroriste étaient morts dans un bombardement près de Deir ez-Zor.

«Nos forces armées ont mené une opération de reconnaissance en Syrie, lors de laquelle des drones ont repéré une tentative de percée des combattants de Daesh à travers les lignes de l'armée gouvernementale syrienne près de Deir ez-Zor [dans l'est du pays]», a annoncé la Défense russe dans un communiqué cité par le journal Rossiyskaya Gazeta. Les forces russes ont mené des frappes à la suite de ce vol de reconnaissance.

Deux chefs de haut-rang de l'organisation terroriste, Abou Oumar al-Belgiki et Abou Yassin al-Masri, ainsi que 180 combattants djihadistes, ont trouvé la mort dans ces frappes, réalisées précisément les 6 et 8 juin, d'après l'agence de presse TASS qui cite le ministère. Seize véhicules militaires blindés ont par ailleurs été détruits, de même que quatre quartiers-généraux de Daesh et un dépôt d'armes et de munitions.

Depuis début 2015, la ville syrienne de Deir ez-Zor, dont les alentours sont majoritairement contrôlés par Daesh, est assiégée par le groupe terroriste.

Deux bombardiers russes Su-34 et Su-35 ont effectué des raids aériens près de #Raqqa où aurait été tué al-#Baghdadihttps://t.co/mIsS9FCj2spic.twitter.com/JlfysMqnW0 — RT France (@RTenfrancais) 16 juin 2017

Le 16 juin, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir vraisemblablement tué le chef de l'organisation, Abou Bakr al-Baghdadi, lors du bombardement d'une réunion de hauts dirigeants de Daesh près de son fief syrien de Raqqa, fin mai.

Moscou avait toutefois ajouté que des vérifications étaient en cours afin de confirmer la mort du leader emblématique de l'organisation djihadiste.

