4 000 militaires de l’OTAN s’entraînent en Roumanie (VIDEO)

Des milliers de militaires de l’OTAN ont débarqué en Roumanie pour participer à des manœuvres terrestres, aériennes et amphibies sous le nom de code Noble Jump.

Des soldats allemands, américains, britanniques, danois, espagnols et roumains prennent part aux manœuvres de l’OTAN en Roumanie baptisées Noble Jump. Selon les organisateurs, les manœuvres visent à mettre en commun les savoir-faire de chacun en vue d’un possible engagement opérationnel futur. La majorité des avions de combat qui prendront part à ces manœuvres viennent des aviations américaine, britannique et roumaine.

