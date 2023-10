Choïgou : «On peut dire que la relation bilatérale entre Moscou et Pékin est exemplaire»

A l'occasion du Xe Forum Xiangshan réunissant ce 30 octobre diplomates et militaires de 90 pays, le ministre russe de la Défense a mis à l'honneur la relation russo-chinoise face aux «actions égoïstes et néocoloniales de l'Occident».

«Le partenariat global et la coopération stratégique sino-russes contrastent avec une situation générale alarmante», a déclaré ce 30 octobre Sergueï Choïgou lors du Forum Xiangshan, consacré aux questions militaires.

«Nos chefs d'Etat se sont prononcés pour un développement tous azimuts du partenariat global sino-russe, notamment dans les domaines militaire et militaro-technique», a-t-il ajouté. En marge de ce forum, le ministre a rencontré le général Zhang Youxia, vice-président du Conseil de sécurité central chinois.

«Certains pays créent des problèmes»

«Dans le monde d'aujourd'hui, les points chauds se succèdent. La douleur de la guerre, du chaos et de l'agitation, ainsi que la perte de vies humaines, se manifestent», a déclaré le général Zhang Youxia lors de son allocution.

«Certains pays, par crainte que le monde puisse se stabiliser, créent délibérément des problèmes, s'immiscent dans des questions régionales, s'ingèrent dans les affaires internes d'autres pays et fomentent des révolutions de couleur», a-t-il fustigé.

«Pour servir leurs intérêts égoïstes, ils enfoncent des clous partout. Ils créent de nombreux conflits géopolitiques artificiels, puis prêchent l'impartialité tout en favorisant en réalité l'une des parties, ce qui rend les situations régionales complexes et insolubles», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre russe a renchéri : «Hélas l'ambiance politico-militaire dans le monde ne va pas en s'arrangeant. De nouveaux foyers de tension apparaissent et la situation des anciens d'aggrave», a-t-il regretté, estimant que «c'est là le résultat des aventures géopolitiques et des actions égoïstes et néocoloniales de l'Occident».

La cause multipolaire gagne du terrain, selon Choïgou

«On peut dire que la relation bilatérale entre Moscou et Pékin est exemplaire», s'est félicité Choïgou, notant que ce modèle «devenait de plus en plus attractif pour d'autres pays. Le cercle de nos amis et partisans qui ne veulent pas être entraînés dans une actualité d'affrontement imposée par l'Occident collectif ne cesse de s'élargir».

Selon lui, «de plus en plus de pays font le choix d'un ordre du monde multipolaire juste et stable, fondé sur la diversité culturo-civilisationnelle, la coopération mutuellement avantageuse et l'intérêt bien compris des membres de la communauté internationale».

Cette rencontre faisait suite à la visite officielle à Pékin du président russe le 18 octobre à l'occasion du forum international «Les nouvelles routes de la soie». Le leader chinois avait alors salué la confiance «croissante» entre les deux pays, qui avaient à cette occasion signé des contrats record dans les domaines de l'énergie et de la vente de céréales.