Sabotage américain de Nord stream ? Le Kremlin réclame «une enquête internationale transparente»

Commentant l'article d'un journaliste américain de renom qui impute à Washington le sabotage du gazoduc Nord stream de septembre 2022, le porte-parole du Kremlin a fait valoir «la nécessité d'une enquête internationale transparente» à ce sujet.

Lors d'une conférence de presse tenue ce 9 février, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a réagi aux récentes révélations du journaliste américain Seymour Hersh qui appuient l'hypothèse d'un sabotage du gazoduc Nord Stream par les Etats-Unis. Pour rappel, quatre énormes fuites de gaz avaient été détectées en mer Baltique fin septembre sur les gazoducs en question qui relient la Russie à l'Allemagne.

La profondeur de l’analyse, ainsi que la cohérence sont remarquables

«Certes, certains points de l’article sont contestables, d’autres restent à prouver, mais la profondeur de l’analyse, ainsi que la cohérence sont remarquables», a estimé le haut responsable russe, soulignant que son pays avait déjà fait savoir qu'il disposait de «faits témoignant de l’implication des Anglo-Saxons dans l'organisation de cet acte de sabotage». Et pour cause, le 29 octobre dernier, le ministre russe de la Défense avait en effet expliqué avoir des informations selon lesquelles la marine britannique aurait participé à «la planification, à l’appui et à la mise en œuvre de l’acte terroriste en mer Baltique le 26 septembre dernier visant à faire exploser les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2». L'accusation avait alors immédiatement fait l'objet d'un démenti de la part de Londres.

Le Kremlin réclame une fois de plus «une enquête internationale transparente»

Selon Dmitri Peskov, la récente publication de Seymour Hersh «démontre la nécessité d'une enquête internationale transparente sur cette attaque sans précédent contre une infrastructure critique internationale».

«Je le répète, ce n’est qu’une enquête de journaliste, que l’on ne saurait percevoir comme une source première mais cet article est très important et devrait inciter à accélérer l’enquête internationale, alors que nous observons, au contraire, des tentatives tacites pour l’étouffer», a-t-il insisté.

Et le porte-parole du Kremlin de conclure : «Le monde doit apprendre la vérité sur l’auteur de cet acte de sabotage. Puisque c’est un précédent très dangereux, celui qui l'a commis une fois pourrait le commettre de nouveau dans n'importe quel point du globe. Les pays qui sont à même de le commettre sont peu nombreux.»

Les propos de Dmitri Peskov surviennent au lendemain d'un article publié un blog présenté comme celui de Seymour Hersh, célèbre journaliste d'investigation américain spécialisé dans les questions de défense et ayant obtenu le prix Pulitzer pour sa couverture du massacre de My Lai durant la guerre du Vietnam. Il y est écrit que des plongeurs de l'US Navy, aidés par la Norvège, ont posé des explosifs sur ces gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique en juin, les déclenchant trois mois plus tard.