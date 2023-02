Washington responsable du sabotage de Nord Stream, selon un célèbre journaliste américain

Selon une publication du blog du journaliste Seymour Hersh, les Etats-Unis seraient à l'origine du spectaculaire sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre. La Maison Blanche conteste ces affirmations.

Dans un article publié sur un blog se présentant comme le sien, Seymour Hersh – célèbre journaliste d'investigation américain spécialisé dans les questions de défense et ayant obtenu le prix Pulitzer pour sa couverture du massacre de My Lai durant la guerre du Vietnam – écrit que des plongeurs de l'US Navy, aidés par la Norvège, ont posé des explosifs sur ces gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique en juin, les déclenchant trois mois plus tard.

Les pays occidentaux avaient accusé la Russie d'être responsable de ces impressionnantes fuites précédées d'explosions sous-marines. Mais les enquêtes menées par les autorités suédoises, danoises et allemandes n'ont pas encore permis de déterminer de responsabilités.

Selon le journaliste Seymour Hersh, qui s'appuie sur une seule source anonyme, le président américain Joe Biden avait lui-même décidé de faire exploser ces gazoducs afin de priver Moscou des revenus faramineux de ses ventes de gaz à l'Europe. Washington considérait aussi que Nord Stream 1 et 2 donnaient à la Russie un important moyen de pression sur l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Ouest, avance Seymour Hersh.

Le journaliste assure que l'idée avait été évoquée en décembre 2021, avant que le plan ne soit conçu par la CIA.

Les autorités américaines ont de leur côté fermement démenti les affirmations de Seymour Hersh. Ces informations sont «totalement fausses» et relèvent de la «pure fiction», a rétorqué Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Même écho à la CIA, où un porte-parole a assuré que l'article était «absolument faux».