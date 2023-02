Zakharova réagit aux révélations d'un journaliste sur le sabotage de Nord Stream par les Etats-Unis

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères est revenue sur les révélations du journaliste Seymour Hersh concernant l'implication des Etats-Unis dans le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier.

Dans un message mis en ligne sur sa chaîne Telegram le 8 février, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi aux révélations faites le même jour du journaliste américain Seymour Hersh qui a accusé, citant une source anonyme, les Etats-Unis d'être à l'origine du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier.

Après avoir fait un court résumé de l'article de Seymour Hersh, dans lequel ce dernier explique que des plongeurs de l'armée américaine, aidés par la Norvège, ont posé des explosifs sur le gazoduc reliant la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique sur ordre du président américain Joe Biden, Maria Zakharova a rappelé que la Russie avait «mis en lumière à maintes reprises la position russe sur l’implication des Etats-Unis et de l’OTAN» qui, selon elle, se targuaient «devant le monde entier de leur intention de détruire l’infrastructure civile par laquelle l’Europe recevait des ressources énergétiques russes».

D'après elle, la Russie a «régulièrement fait ressortir que le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne [voulaient] pas mener une enquête transparente et [empêchaient] que la Russie y participe» et ce «malgré les coûts immenses encourus par» la Russie.

«Il revient désormais à la Maison Blanche de commenter tout cela», a-t-elle conclu.

Les Etats-Unis contestent leur responsabilité

De son côté, Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a fait valoir le 8 février que les révélations de Seymour Hersh étaient «totalement fausses» et qu'elles relevaient de la «pure fiction».

Le 26 septembre dernier, des fuites, causées par un sabotage, selon le procureur chargé de l'enquête préliminaire en Suède, avaient été découvertes sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Certains pays occidentaux avaient accusé la Russie d'être à l'origine de ces fuites alors celle-ci avait fermement démenti les accusations.

Des enquêtes sont actuellement menées par les Allemands, les Suédois ainsi que par les Norvégiens. Elles n'ont pas encore permis de déterminer les responsables de ce sabotage tandis que la Russie regrette régulièrement d'être tenue à l'écart de ces enquêtes.