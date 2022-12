Economie, conflit... Poutine répond à la presse après une réunion de l'Union économique eurasiatique

Le président russe Vladimir Poutine a répondu aux questions de la presse sur des sujets variés, à l'issue d'une réunion du Conseil économique suprême eurasiatique, ce 9 décembre à Bichkek, au Kirghizstan.

S'adressant à la presse à l'issue d'une réunion du Conseil économique suprême eurasiatique à Bichkek, ce 9 décembre, le président russe Vladimir Poutine a notamment loué la fluidité des échanges entre les pays de l’Union économique eurasiatique : «Nous [la Fédération de Russie et l’Union économique eurasiatique] ne fermons rien, contrairement à d'autres pays. Nous ne forçons pas les principes de l'économie de marché, nous ne nous imposons aucune restriction les uns aux autres. Au contraire, nous faisons tout pour la libre circulation des capitaux, des marchandises, et de la main-d'œuvre, c’est important pour nous et pour nos partenaires de la Communauté économique eurasiatique, cela a une signification pratique.»

Conférence de presse à l'issue d'une réunion du Conseil économique suprême eurasien



Le Conseil économique suprême eurasiatique est une instance regroupant les dirigeants de l'Union économique eurasiatique : la Russie, le Kirghizstan, l'Arménie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Le Premier ministre de l'Ouzbékistan, pays observateur, était également présent.