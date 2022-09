«Nous ne sommes pas isolés» : Sergueï Lavrov s'adresse à la jeunesse russe

Le chef de la diplomatie russe a livré son analyse du conflit en Ukraine à des adolescents de son pays, à l'occasion du «marathon éducatif Znanie». Il a reproché aux médias occidentaux d'avoir tu la réalité du conflit du Donbass depuis 2014.

Alors que débute une nouvelle année scolaire, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est adressé à des adolescents moscovites ce 31 août, au cours du «marathon éducatif Znanie». Cet événement à destination de la jeunesse est organisé dans la capitale, mais aussi à Saint-Pétersbourg, Nijni-Novgorod, Lougansk et dans le Kamchatka. Le ministre a ensuite répondu à leurs questions.

Selon Lavrov, l'Ukraine est exploitée par l'Occident

Selon le membre du gouvernement, «ce qui se passe aujourd’hui dans l'histoire du monde ne concerne pas du tout l'Ukraine» : il s'agit bien davantage de «l'utilisation de l'Ukraine de façon éhontée par les Etats-Unis et leurs satellites afin de créer ce que le président [Vladimir] Poutine a appelé l'anti-Russie». Ce dessein américain aurait ainsi pour but, d'après Sergueï Lavrov, de se servir de l’Ukraine comme d'un moyen pour affaiblir la Russie et d'en faire «une tête de pont» permettant de la menacer directement.

Ainsi, la réaction des pays occidentaux à «l'opération militaire spéciale» lancée par la Russie le 24 février dernier «montre clairement que dès le départ, l'Occident s’est fixé des objectifs d’envergure mondiale visant à affaiblir [la Russie]», a-t-il poursuivi.

La Russie n'est «pas isolée», estime Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères a aussi pointé le déséquilibre dans le traitement médiatique du conflit, affirmant que les journalistes occidentaux n'ont à aucun moment traité des «atrocités commises par le régime de Kiev», en particulier dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk – deux républiques autoproclamées dans le Donbass, reconnues par Moscou et Damas. Ces deux entités, a affirmé le chef de la diplomatie russe, «ne faisaient que riposter aux bombardements» des forces armées ukrainiennes.

Pendant huit ans, les médias occidentaux «n'ont pas couvert» les «atrocités» dans le Donbass

Enfin, loin d'être seule, la Russie peut s'appuyer sur de nombreux pays attachés «aux principes de la charte de l’ONU» et membres de «structures modernes et avancées», a assuré Sergueï Lavrov, citant notamment l’Organisation du traité de sécurité collective, l'Union économique eurasiatique ou encore le groupe de puissances émergentes BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). «Nous ne sommes pas isolés», a-t-il insisté. S'y ajoute le Groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations unies : créée récemment, cette organisation a tenu sa première réunion virtuelle en juillet 2022 et compte déjà une vingtaine de membres, dont l'Algérie, la Bolivie, la Chine, l'Iran, la Syrie, le Venezuela. «Leur nombre, cela ne fait aucun doute, augmentera», a prédit le diplomate.

Pour rappel, la Russie est en revanche ciblée par des sanctions économiques et diplomatiques de pays occidentaux, qui considèrent l'offensive russe en Ukraine comme une guerre d'invasion ne répondant à aucune provocation de la part de Kiev.