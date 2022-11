«Marche de l'indépendance» à Varsovie: des nationalistes polonais divisés sur le soutien à Kiev

Plusieurs milliers de Polonais ont défilé ce 11 novembre dans Varsovie pour la «Marche de l'indépendance», à l'initiative de la droite nationaliste. Les participants ont affiché des divergences sur la question du soutien de leur pays à l'Ukraine.

Les animateurs de la «Marche de l'indépendance», organisée ce 11 novembre par le camp nationaliste dans la capitale polonaise, ont mis l'accent sur la fierté nationale – mais le conflit en Ukraine était bien présent dans les esprits, suscitant des réactions diverses voire opposées.

A l'occasion du Jour de l'Indépendance, plusieurs milliers de marcheurs ont parcouru dans l'ordre le centre de Varsovie, sous le slogan «Nation forte – grande Pologne», agitant une forêt de drapeaux polonais et de banderoles de petits partis de la droite identitaire et de différents mouvements catholiques, tels les Soldats du Christ.

Conduite par quatre hussards à cheval vêtus de costumes historiques, la marche a débuté par la récitation du rosaire. L'hymne national a suivi, ponctué par l'explosion de quelques pétards et les feux rouges des torches fumigènes.

Les drapeaux ukrainiens qui, il y a quelques mois encore, étaient très nombreux partout en Pologne, étaient pratiquement absents, a relevé l'AFP.

«Stop à l'ukrainisation de la Pologne», pour certains

«Il faut aider les Ukrainiens, qui en ont bien besoin, mais sans tomber dans la folie», a confié auprès de l'agence de presse française Marek Krason, venu de la région de Rzeszow (sud-est) avec son fils de neuf ans.

Un colonel à la retraite de 95 ans, Stanislaw Fidurski, a, lui, comparé le président russe Vladimir Poutine à Adolf Hitler, approuvé l'aide apportée par Varsovie à Kiev et suggéré que la Pologne forme avec l'Ukraine «un plus grand Etat».

Pour deux septuagénaires, Marek et Piotr, une telle alliance pourrait «résister à la Russie», et la Pologne pourrait alors quitter l'UE «gauchiste».

Cependant, des militants d'un petit parti nationaliste, La Confédération de la couronne polonaise, ont apporté un panneau clamant «Stop à l'ukrainisation de la Pologne» et «Non à l'Ukro-Pologne», tandis qu'un groupe sans étiquette affichait le slogan «Ce n'est pas notre guerre/Stop à l'ukrainisation de la Pologne».

Les thèmes développés par le parti au pouvoir, Droit et justice (PiS, droite conservatrice) étaient présents, avec notamment des affiches dénonçant les politiques favorables aux milieux LGBT et plus précisément le maire libéral de Varsovie Rafal Trzaskowski.

Les autorités de l'Etat, qui n'étaient pas représentées à cette marche – où a toutefois été aperçu le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro – ont organisé plusieurs cérémonies à Varsovie et en province, avec notamment une messe à laquelle ont participé le président Andrzej Duda et son homologue lituanien Gitanas Nauseda.