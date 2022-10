Feu vert de l'Agence européenne du médicament pour les vaccins anti-Covid dès l'âge de six mois

L'Agence européenne des médicaments (EMA) est favorable à l'utilisation dès l'âge de six mois des vaccins Pfizer et Moderna contre le Covid-19. Ce sont les premiers vaccins en dessous de 5 ans autorisées dans l'UE pour ce virus.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a «recommandé d'inclure l'utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans pour Comirnaty», de Pfizer, et «l'utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans pour Spikevax», de Moderna, selon un communiqué publié ce 19 octobre. Il s'agit des premiers sérums anti-Covid 19 à obtenir un feu vert pour les moins de cinq ans dans l'UE.

Les doses des deux vaccins dans ces nouvelles tranches d'âge plus jeunes seront plus faibles, a expliqué l'EMA. Chez les enfants de 6 mois à 4 ans, Comirnaty peut être administré en primo-vaccination en trois doses. Chez les enfants de 6 mois à 5 ans, Spikevax peut être administré en primo-vaccination en deux doses.

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) a conclu que «les bénéfices de Comirnaty et de Spikevax chez les enfants âgés de 6 mois à 4 et 5 ans, respectivement, l'emportent sur les risques», considérant que les effets secondaires sont généralement légers ou modérés et améliorés quelques jours après la vaccination.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a en parallèle également recommandé d'autoriser un vaccin adapté de Moderna ciblant les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 en plus de la souche originale de SARS-CoV-2. Ce vaccin est quant à lui recommandé pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans ayant déjà eu une primo-vaccination contre le Covid-19. Un vaccin Spikevax adapté ciblant Omicron BA.1 et la souche originale avait été autorisé en septembre.

Omicron et ses sous-variants ont été dominants tout au long de 2022, prenant rapidement la place des variants précédents Alpha et Delta.

Les recommandations du CHMP seront désormais transmises à la Commission européenne, qui rendra des décisions finales applicables dans tous les Etats membres de l'UE, a précisé l'EMA. L'EMA a averti le mois dernier que la pandémie de Covid-19 était «toujours en cours» et a exhorté les pays à instaurer des programmes de rappels de vaccins avant l'hiver.