Poutine : les projets de monde unipolaire sont «inacceptables» pour la grande majorité des pays

S'exprimant dans le cadre d'un sommet international à Samarcande, le président russe a fustigé les intentions de créer un monde unipolaire. Le dirigeant a par le passé, à de nombreuses reprises, accusé Washington et ses alliés de telles ambitions.

«Les tentatives visant à créer un monde unipolaire ont récemment pris des formes totalement hideuses et absolument inacceptables pour l’écrasante majorité des pays du monde» : c'est l'une des déclarations publiques de Vladimir Poutine qui ont marqué cette première journée du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui se tient en Ouzbékistan les 15 et 16 septembre.

Le président russe a tenu ces propos lors d'un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping – l'un des nombreux dirigeants qu'il doit rencontrer à à Samarcande. Lors de ce même échange, Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie se «félicit[ait] de la position équilibrée [de la Chine] sur la crise ukrainienne». Il a également rappelé que Moscou était «fermement résolu à adhérer au principe d’une seule Chine» et, partant, condamnait «les provocations des Etats-Unis et des satellites dans le détroit de Taïwan».

Les tentatives visant à créer un monde unipolaire ont récemment pris des formes totalement hideuses et absolument inacceptables pour l’écrasante majorité des pays du monde

La télévision publique chinoise CCTV a elle rapporté de cette rencontre les propos de Xi Jinping suivants : «La Chine est disposée à travailler avec la Russie à un soutien ferme et mutuel sur les questions liées aux intérêts fondamentaux de chacun, et approfondir la coopération pratique en matière de commerce, d'agriculture, de connectivité et d'autres domaines.»

Eloge russe du monde «multipolaire»

Le président russe fustige régulièrement l'hyperpuissance américaine et les ambitions hégémoniques qu'il attribue aux dirigeants occidentaux, louant à l'inverse l'émergence d'un monde multipolaire. L'édition de cette année du forum économique oriental de Vladivostok en Russie, avait d'ailleurs pour thème : «Sur la voie d'un monde multipolaire».

En ce qui concerne la position chinoise sur l'«opération militaire spéciale» menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 février, et dénoncée par les Occidentaux comme une guerre d'invasion : Pékin appelle à la résolution de cette crise par le dialogue pacifique, tout en accusant les Etats-Unis d'avoir mis de l'huile sur le feu sur ce dossier.

Enfin, en ce qui concernent les tensions entre Washington et Pékin autour de Taïwan – île que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire –, elles ont gagné en ampleur ces dernières semaines avec la visite controversé à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, ainsi qu'avec l'annonce américaine de la vente d'1,1 milliard de dollars d'armes à Taipei.