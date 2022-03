2022 : Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans et la suppression des régimes spéciaux

Gabriel Attal a indiqué sur RTL qu'Emmanuel Macron proposerait un allongement progressif de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, un minimum de retraite à 1 100 euros pour les carrières complètes et la suppression des principaux régimes spéciaux.

Invité sur RTL le 10 mars, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé une information des Echos selon laquelle le programme d'Emmanuel Macron prévoit d'allonger l'âge de départ à la retraite et de le passer progressivement à 65 ans, contre 62 ans actuellement. «C'est une réforme qui sera une réforme de responsabilité mais aussi de justice», a-t-il défendu, précisant que le président-candidat promet une retraite minimum à 1 100 euros «pour ceux qui ont une carrière complète», assortie de la suppression des principaux régimes spéciaux, «par exemple de la RATP ou d'EDF», à l'image de ce qui a été mis en œuvre à la SNCF pour les nouveaux entrants.

«Il y aura une discussion avec les syndicats», a-t-il aussi souligné, ajoutant que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand présentera ce projet de réforme à la CFDT à l'occasion d'une audition ce 10 mars, «pour le compte du candidat Emmanuel Macron».

Réforme prioritaire

Le porte-parole du gouvernement a défendu le principe de cette réforme, qui «fait partie des réformes prioritaires». Y voyant un un «choix de société» dans le cadre de l'élection présidentielle, Gabriel Attal a détaillé le raisonnement de la majorité : «Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français ? Nous, on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts ? Nous, on dit non. Et donc il faut travailler plus.»

Reprenant un argument déjà employé lors de la précédente tentative de réforme, il a également affirmé qu'«il s'agit aussi de s'aligner sur la plupart de nos voisins et des pays comparables», citant notamment l'Allemagne et l'Espagne. Concernant la retraite minimum pour les carrières complètes, il a rappelé que le gouvernement l'avait déjà mise en place pour les agriculteurs, avec une retraite minimum portée pour eux à 85% du Smic, la mesure ayant été «étendue ensuite aux conjoints et aux aidants».

La réforme des retraites initiée fin 2019 par le gouvernement avait déclenché un fort mouvement de contestation, qui s'était étalé sur plusieurs mois. Après avoir recouru à l'article 49.3 pour faire adopter le projet en février 2020, le gouvernement l'avait cependant suspendu en raison de la crise sanitaire. Emmanuel Macron avait déjà annoncé son souhait, en décembre 2021, que les Français travaillent «plus longtemps».