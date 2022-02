Sanctions contre la Russie : Marine Le Pen met en garde contre les répercussions économiques

Tout en condamnant l'opération militaire russe, la candidate du RN s'est inquiétée des «conséquences terrifiantes» sur le pouvoir d'achat qui pourraient découler de sanctions adoptées contre Moscou, notamment sur l'énergie et les matières premières.

Dans un entretien sur BFM TV le 25 février, Marine Le Pen a alerté sur les conséquences pour la population française du train de sanctions annoncées par l'Union européenne en réponse au déclenchement de l'intervention militaire russe en Ukraine. Ces mesures européennes, qui portent sur les secteurs de la finance, de l'énergie et des transports pourraient aggraver une situation sociale déjà fragile, selon la candidate du Rassemblement national. «Si nous en sommes les victimes, ça n'a aucun sens», a-t-elle alerté.

«Selon la nature des sanctions qui vont être prises, et leur application, il peut y avoir des conséquences terrifiantes pour le pouvoir d'achat des Français, notamment dans le domaine de l'énergie et des matières premières», a développé Marine Le Pen. Soulignant que «les Français sont déjà extrêmement fragilisés par l'effondrement de leur pouvoir d'achat et la hausse des prix de l'énergie», la candidate redoute une nouvelle hausse du prix du gaz si la mise à l'écart de la Russie du réseau interbancaire Swift venait à être confirmée. «C'est par ce système que l'on paye le gaz russe», a-t-elle souligné, estimant que les pays européens «n'ont pas la capacité à court terme» de remplacer cette source d'approvisionnement.

📹 En 2014, les sanctions contre la #Russie ont eu pour conséquence de faire souffrir nos agriculteurs, qui ont arrêté leurs exportations en Russie. Aujourd'hui, renchérissement du coût de l'énergie ou des matières premières m'inquiète. @BFMTVpic.twitter.com/lsvNWlDcdz — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 25, 2022

Elle a aussi rappelé les conséquences des sanctions adoptées en 2014, après le rattachement de la Crimée à la Russie par référendum : «Les agriculteurs [français] ont considérablement souffert, nous avons arrêté d'exporter toute une série de produits agricoles en Russie, et [...] la Russie a profité de ses sanctions pour développer ses propres filières agricoles», a-t-elle souligné.

«Il faut bien mesurer les choix que l'on fait», a encore estimé Marine Le Pen. Outre le prix du gaz, «si le prix du blé double ou triple, c'est le pain, ce sont les pâtes, tous les produits transformés à base de blé qui vont flamber», a-t-elle pronostiqué, ajoutant : «Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre cela en France.» La thématique du pouvoir d'achat est jugée essentielle par les Français à la veille de l'élection présidentielle : un sondage de l'Ifop publié par le JDD le 20 février a révélé qu'il s'agissait du sujet de mécontentement le plus fréquemment cité par rapport au bilan d'Emmanuel Macron.

Au cours de l'interview, Marine Le Pen a tenu à réaffirmer sa «condamnation sans ambiguïté de la violation de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine» que constitue selon elle l'intervention militaire russe, et plaidé en faveur d'«une résolution diplomatique de cette crise», qui ne pourra être engagée «qu'à compter de la cessation des opérations militaires».