Pouvoir d'achat, dette, immigration : les points faibles du bilan de Macron soulignés par un sondage

Un sondage de l'Ifop publié par le JDD montre que seuls 22% des Français jugent positif le bilan du président sur le pouvoir d'achat. Les sondés sont sévères sur la dette, la maîtrise de l'immigration, l'insécurité, la justice et l'environnement.

Des éléments positifs, mais surtout de réels motifs d'inquiétude pour le président sortant, dont la candidature n'est pas encore officielle. Un sondage de l'Ifop publié par le Journal du dimanche le 20 février révèle qu'en dehors des relations avec l'Union européenne, sur lesquelles le bilan du président est jugé positif par 61% des sondés, aucun sujet ne recueille une majorité d'opinions favorables, la gestion de la crise sanitaire divisant quant à elle l'échantillon en deux parts égales. Concernant certains thèmes essentiels de la campagne, le total d'avis négatifs est très élevé : seuls 22 % des Français le créditent ainsi d’une réussite sur le pouvoir d’achat.

Le pouvoir d'achat, «boulet» du bilan d'Emmanuel Macron

«Dans les raisons de mécontentement à l’égard d’Emmanuel Macron, c’est le sujet le plus fortement cité », ­analyse ­Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop cité par le JDD, y voyant un véritable «boulet» dans le bilan présidentiel. Ainsi, 69 % des Français jugent que leur pouvoir d’achat a diminué, tandis que 75 % estiment que celui de l’ensemble des Français a baissé. Un boulet d'autant plus lourd à traîner qu'il s'agit d'un des sujets cités comme les plus déterminants, selon les sondés, pour leur vote d'avril : il est mentionné dans 70% des cas, juste derrière la santé (74%) et à égalité avec la lutte contre l'insécurité et la délinquance.

L'opinion des sondés sur le bilan régalien d'Emmanuel Macron est sévère : sur la maîtrise de l’immigration, son action n'est jugée positive que par 24 % des personnes interrogées ; sur la justice, il n'atteint que 28% d'opinions favorables ; sur la lutte contre l'insécurité et la délinquance, le président recueille à peine un tiers d'avis positifs (31%). Ces chiffres semblent confirmer un précédent sondage publié par Le Figaro début février, selon lequel trois quarts des Français étaient insatisfaits de l'action d'Emmanuel Macron contre la délinquance. En revanche, le bilan de la lutte contre le terrorisme du président atteint presque la moitié d'opinions positives (48 %), légèrement au-dessus de l'évolution de l'image de la France à l'étranger (45%).

En matière économique, les mauvais scores sur le pouvoir d'achat s'accompagnent d'une perception plus équilibrée du bilan sur «la croissance et l'attractivité de la France» et la lutte contre le chômage, qui recueillent 55% d'opinions défavorables. Cependant, deux tiers des sondés jugent négativement le bilan sur la fiscalité et seuls 21% soutiennent l'action du sortant en matière de dette publique, dont le niveau a récemment alarmé la Cour des comptes.

Les jugements des sondés sur les différents enjeux ne sont pas d'ailleurs pas forcément corrélés avec l'importance qu'ils y accordent pour déterminer leur vote : la réduction de la dette publique ne sera déterminante que pour 35% d'entre eux, et la lutte contre le chômage pour 54%. Comme le relève le JDD, les résultats en matière de diminution du chômage sont pourtant l'un des points que l'équipe du président souhaite mettre en exergue, avec un taux de chômage ramené à 7,4 % de la population active en France, selon l’Insee. Enfin, l'action d'Emmanuel Macron en faveur de l'environnement et contre le réchauffement climatique ne recueille que 29% d'avis positifs, l'enjeu étant jugé «déterminant» par la moitié des sondés.