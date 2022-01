Les prix à la pompe franchissent de nouveaux records

Les prix à la pompe n'en finissent plus de grimper. Au 21 janvier, le litre de SP98 était vendu 1,7854 euro en moyenne dans les stations-service françaises, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.

Les prix des carburants routiers vendus en France ont poursuivi leur progression, franchissant à nouveau des niveaux record. Au 21 janvier, le gazole atteignait en moyenne 1,6540 euro le litre, soit 3,26 centimes de plus que la semaine précédente, selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique.

Le litre de super SP95 atteint 1,7249 euro alors que celui de SP98 est à 1,7854 euro, soit une augmentation de 1,80 centime dans les deux cas. Même tendance pour tous les autres carburants : 1,6992 le litre de super SP95-E10 (+1,71 centime) et même léger accroissement pour le Superéthanol E85, à 0,7518 euro (+0,16 centime).

Les prix à la pompe suivent les cours du baril de pétrole, qui frôle les 88 dollars, du jamais-vu depuis 2014, avec en toile de fond la reprise économique mondiale et un marché toujours inquiet d'une offre limitée. Ces prix record s'inscrivent en parallèle de l'augmentation continue des tarifs de l'énergie, forçant le gouvernement à multiplier les gestes et les mesures de soutien, en imposant notamment à EDF de revendre plus d'électricité à ses concurrents.

Le 14 janvier, l'INSEE révélait que les prix de l'énergie et du gaz avaient fait culminer en 2021 l'inflation française à son plus haut niveau depuis 2018, avec un renchérissement de 13,5% des prix des produits pétroliers, tandis que les prix du gaz naturel et de ville s'étaient envolés de 24% en 2021.