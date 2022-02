Retrait militaire du Mali, sentiment anti-français en Afrique : Emmanuel Macron fait le bilan

Alors que la France et plusieurs pays européens ont annoncé ce 17 février leur retrait du Mali, Emmanuel Macron s'est exprimé en conférence de presse sur le bilan de la présence française dans le pays et le sentiment anti-français en Afrique.

Le président français Emmanuel Macron a expliqué ce 17 février «récuser complètement» l'idée d'un échec français au Mali et a commenté le sentiment anti-français en Afrique. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse, alors que Paris a décidé de retirer ses troupes du pays après neuf ans de lutte antidjihadiste.

«Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir ? Vous auriez à coup sûr un effondrement de l'Etat malien», a-t-il fait valoir, en ajoutant qu'«ensuite nos militaires ont obtenu de nombreux succès», dont l'élimination de l'émir d'Al Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi) en juin 2020.

«Je constate que beaucoup des gens qui expriment sur les réseaux sociaux des messages anti-Français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie, et par d'autres puissances, et qui ont installé de ce discours, ce langage. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation, pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer, et en faire des instruments de guerre ou de position politique», a affirmé le chef d'Etat français.

«Le groupe de mercenaires russes Wagner est au Mali pour servir ses intérêts économiques propres et sécuriser la junte au pouvoir à Bamako», a également accusé Emmanuel Macron, bien que les autorités maliennes ont toujours démenti leur présence. Ces mercenaires «viennent essentiellement sécuriser leurs intérêts économiques et la junte elle-même, c'est ça la réalité de ce que nous voyons», a-t-il assuré.