«Emmerder» les non vaccinés : Macron dit «assumer totalement» ses propos

Le chef de l'Etat a affirmé assumer «totalement» ses propos controversés sur les non-vaccinés qu'il a dit avoir «très envie d'emmerder», accusant certains d'entre eux de faire de «leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan».

Ainsi que l'a rapporté l'AFP ce 7 janvier, Emmanuel Macron a dit «assumer totalement» ses récents propos visant les non vaccinés, qu'il a notamment qualifiés d'irresponsables et qu'il a expliqué avoir «très envie d'emmerder [...] jusqu'au bout».

«On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières que j'assume totalement», a déclaré le président de la République lors d'une conférence de presse à l'Elysée, avant d'ajouter : «Je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes, la vraie fracture du pays est là, quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan.»

En tout état de cause, les propos en question de l'actuel locataire de l'Elysée ont mis de l'huile sur le feu, faisant monter en intensité un débat public désormais centré autour des personnes non vaccinées. De part et d'autre de l'échiquier politique, l'opposition a vivement réagi aux termes utilisés par Emmanuel Macron.

Face à la polémique montante, le porte-parole du gouvernement a pour sa part défendu becs et ongles les propos tenus par le chef de l'Etat, allant jusqu'à imputer la saturation des services de santé et la crise économique à «ceux qui s'opposent au vaccin».

La position de l'exécutif sur la question des non vaccinés a suscité de nombreuses réactions, comme par exemple celle de François Ruffin, qui a dénoncé une stratégie visant à détourner l'attention des Français qui, selon lui, devrait être portée vers le «responsable du désarmement de l'hôpital».

Macron s'exprime sur le pass vaccinal

Le 6 janvier, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal par 214 voix pour, 93 contre et 27 abstentions. Il doit désormais être examiné par le Sénat.

S'exprimant à ce sujet, Emmanuel Macron a souligné que le pass vaccinal n'était pas une exception française. «Ce mouvement, vous le voyez partout en Europe. Certains font l'obligation vaccinale au-dessus d'un certain âge, mais la plupart des pays mettent des contraintes de la vie sociale en disant "si vous n'êtes pas vaccinés, vous n'avez pas accès à ce lieu"», a notamment déclaré le chef de l'Etat, ici cité par BFM TV.