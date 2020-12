Covid-19 : les premières doses de vaccin Pfizer/BioNTech sont arrivées en France

Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont été acheminées le matin du 26 décembre 2020 peu avant 7h à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue.

La vaccination commencera le 27 décembre en France, comme dans toute l'Union européenne. Les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Dijon (Côte-d'Or).

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech «peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus», «du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant», avait estimé le 24 décembre la Haute autorité de santé (HAS). ‎«Nous confirmons que ce premier vaccin a bien une place dans la stratégie vaccinale, au regard tant de son efficacité que de son profil de tolérance, ce qui est une excellente nouvelle», avait déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, au cours d'un point presse en ligne.

La France a enregistré 20 262 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures, selon les données publiées le 25 décembre sur le site gouvernement.fr. Un chiffre élevé qui s'explique en partie, selon l'AFP, par l'envolée de tests réalisés par les Français avant les retrouvailles familiales pour les fêtes. Le taux de positivité, lui, continue sa décrue à 3,4%, contre 3,8% la veille et 5,9% sept jours auparavant.

Au total, l'épidémie de coronavirus a fait 62 427 morts en France, dont 159 au cours des dernières 24 heures, selon les données du 25 décembre.

Dans le détail, 112 nouveaux patients ont été admis en réanimation en 24 heures (contre 186 le 24 décembre). Au total, 2 616 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en réanimation, selon les données de Santé publique France.