Gilets jaunes, BLM, sans-papiers : nouvelle journée de mobilisations en France

Gilets jaunes, manifestants «Black lives matter», sans-papiers, membres de la communauté tchétchène : de nombreuses mobilisations sont prévues sur tout le territoire. Si plusieurs manifestations ont été autorisées, au moins trois ont été interdites.

Collectifs de soutien aux migrants, Gilets jaunes, communautés tchétchène et kurde ou encore Ligue de défense noire africaine : tous ont coché cette date du 20 juin, premier week-end après l’annonce du passage à la phase 3 du déconfinement. Leur objectif est de faire valoir leur mécontentement sur les pavés. De nombreux rassemblements sont prévus à Paris, mais également dans plusieurs villes françaises. Le préfet de Paris a d’ores et déjà interdit au moins trois manifestations, dont une en raison de la possible présence de Gilets jaunes.

Une «marche pour la régularisation de tous les sans-papiers et migrants, la fermeture des CRA et le logement pour toutes», organisée par Denis Godard de La Marche des solidarités, et Anzoumane Sissoko de la Coordination 75 des sans-papiers (CSP75), partira à 14h de la place de la Nation pour rejoindre la place de la Bataille de Stalingrad en empruntant le boulevard Voltaire, la rue de la Roquette, le boulevard de Ménilmontant, le boulevard de Belleville et enfin celui de la Villette. La fin du rassemblement est prévue pour 18h30.

Le 20 juin les Sans-Papiers seront encore plus https://t.co/z2sf16QiYW.s pour crier plus fort : Des collectifs de Sans-Papiers se créent à Montreuil ou Marseille. Des réseaux de Sans-Papiers de la communauté maghrébine, de la communauté bangladaise rejoignent la marche ! — Marche des Solidarités (@MSolidarites) June 18, 2020

Une autre manifestation du même type a également été autorisée. Elle empruntera le même trajet et est organisée par le collectif Libérons l’Algérie. Des mobilisations similaires seront organisées à Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Strasbourg ou encore Toulouse.

Par ailleurs, un rassemblement aura lieu à 13h sur la place de la République à Paris, à l’initiative du Collectif Faty Kumba en «commémoration de la mort de Lamine Dieng». Le cortège s’élancera à 18h pour rejoindre la rue des Amandiers dans le XXe arrondissement.

Enfin, Fevziye Erdimirci, coprésidente du Conseil démocratique kurde en France, a déclaré une manifestation afin de «dénoncer les bombardements de l’armée turque au sud-Kurdistan». Le cortège partira à 15h de la place de la République pour rejoindre la place du Châtelet.

Paris - Manifestation samedi, 15h, Place de la République, contre l'occupation et les agressions militaires turques au Rojava et au Sud-Kurdistan#KurdsOppressed — Conseil Démocratique Kurde en France (@Le_CDKF) June 18, 2020

Plusieurs rassemblements interdits

En revanche, le préfet de Paris interdit trois rassemblements présentant selon lui des troubles pour l’ordre public. La Ligue de défense noire africaine avait appelé à se rassembler à partir de 15h devant l’ambassade des Etats-Unis à Paris pour rendre un «nouvel hommage mondial à George Floyd». Mais Didier Lallement a jugé qu’il existait «des risques sérieux pour que des éléments radicaux viennent se greffer à ce rassemblement, avec pour objectif de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations du mobilier urbain et de commerces».

Même constat pour l’appel au rassemblement lancé par des représentants de l’association de la communauté tchétchène Bart-Marsho, qui a l’objectif de communiquer sur «les événements survenus à Nice et à Dijon [et] les condamner». Selon le préfet, le rassemblement «s'inscrit dans un contexte de violence forte entre des membres des communautés tchétchène et maghrébine, en témoignent les trois jours d'affrontements qui se sont produits à Dijon. Pour le préfet, il existe ainsi des risques sérieux pour que des éléments radicaux appartenant à l'une et à l'autre des communautés profitent de ce rassemblement pour s'affronter et en découdre».

Enfin, les Gilets jaunes seront également interdits de manifester. Le rassemblement au nom de «Parisiens, banlieusards et résistants de partout», qui devait avoir lieu à 9h30 sur la place de la Concorde et rejoindre la place de la République, n’a pas été autorisé au motif qu’il s’inscrit «dans un contexte social et revendicatif tendu». «Il existe des risques sérieux pour que des éléments radicaux et à haute potentialité violente viennent se greffer à la manifestation, notamment des personnes se revendiquant des Gilets jaunes, avec pour objectif, outre de se rendre dans le secteur des Champs-Elysées et de la présidence de la République, de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations», est-il précisé dans l’arrêté préfectoral.