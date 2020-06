«Personne va l’arrêter ou c’est comment?!!!» : Booba s'indigne de récents propos d'Eric Zemmour

Le rappeur Booba a épinglé sur les réseaux sociaux une intervention télévisée de l'éditorialiste Eric Zemmour, qui s’offusquait sur le plateau de CNews que «des Blancs [...] s'agenouillent devant les Noirs» aux Etats-Unis.

De récents propos tenus par l'éditorialiste Eric Zemmour, lors de l'émission Face à l'info sur CNews, ont fait sortir de ses gonds le rappeur Booba. «Un jour faudra qu’on discute Eric», a tweeté le 8 juin l'artiste originaire de Boulogne, accompagnant son message d'un emoji souriant. Dans le même tweet, le rappeur relaie un extrait vidéo, dans lequel on voit Eric Zemmour déclarer : «Vous avez vu où on en est ? On en est à des Blancs qui s'agenouillent devant les Noirs, on en est là aux Etats-Unis [...] ils leur demandent pardon [...] Où on en est là ?»

Il s’appel Eric Zemmour personne va l’arrêter ou c’est comment?!!!

Booba a également relayé sur Instagram cette séquence diffusée sur CNews, en déployant un commentaire plus long : «Il s’appel [sic] Eric Zemmour personne va l’arrêter ou c’est comment?!!! Combien de temps y vont nous humilier publiquement sans que personne ne dise rien! Le gars fait tous les plateaux télé pour cracher son venin contre les noirs les arabes le rap le voile l’islam.... A croire que c’est un agent du gouvernement [...] Et en plus il est vilain!!!» Et d'ajouter : «Cette page n’est qu’amour par contre donc ne la sautez pas laissez moi m’exprimer merci.»

Genou au sol : de quoi s'agit-il ?

Les propos d'Eric Zemmour qui ont indigné le rappeur français basé à Miami font référence au geste du genou au sol, pratiqué par des manifestants, des policiers ou encore des responsables politiques aux Etats-Unis, lors des mobilisations contre le racisme et les violences policières, qui se sont multipliées depuis la mort de George Floyd, un Afro-américain tué lors de son interpellation par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai.

Thomas Snégaroff, spécialiste des Etats-Unis, expliquait récemment dans Le Monde que ce geste était intimement lié à l'histoire «des droits civiques aux Etats-Unis et de la prise à témoin des Blancs de la réalité des Noirs». Martin Luther King avait par exemple réalisé ce geste, en mars 1965 à Selma (Alabama), lors d’une des marches pour le droit de vote des Afro-américains. «Il prie alors avec quelques-uns de ses camarades, genou au sol [...] Ce geste de prière a été rapidement interprété comme le symbole de la non-violence. Il s’agissait pour le pasteur Martin Luther King de prendre à témoin les Blancs de sa soumission en tant que Noir», décrypte l'historien pour Le Monde.

Le genou à terre a également été utilisé au milieu des années 2010 par des sportifs souhaitant exprimer leur inquiétude face aux violences policières dont les Noirs sont victimes.

Enfin, rapporte l'AFP, «poser un genou à terre est devenu depuis la mort de George Floyd le 25 mai un geste emblématique de contestation de l'injustice raciale, mais aussi de solidarité, exprimé lors des très nombreuses manifestations qui ont eu lieu aux Etats-Unis et dans le monde». Et l'agence de presse d'évoquer les policiers qui se sont joints au manifestants faisant ce geste, et des «joueurs de foot [qui] ont fait de même juste avant des matches du championnat d'Allemagne, tout comme l'équipe de Liverpool pour une photo symbolique diffusée sur les réseaux sociaux».

En France, ce geste a également été repris par des manifestants et des responsables politiques, dont les députés La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a en outre déclaré : «Si ce symbole-là était utile à combattre le racisme, je serais parfaitement à l'aise de le faire».