«Il n'y a plus de grèves en France» affirme Nathalie Loiseau, à la veille d'une journée de grève

Le 5 février, l'eurodéputée LREM Nathalie Loiseau a expliqué dans un entretien à la BCC qu’«il n’y [avait] plus de grèves en France». Le lendemain, 130 000 personnes selon la CGT ont défilé à Paris pour protester contre la réforme des retraites.

Invitée de la BBC ce 5 février, l'eurodéputée LREM Nathalie Loiseau a fait une déclaration pour le moins surprenante. Interrogée sur la situation économique de l’Europe et plus spécifiquement celle de la France «ébranlée par les grèves et l'agitation» selon son intervieweur britannique, la tête de liste de La République en Marche aux dernières élections européennes a répondu sèchement. «Je suis surprise qu’un journaliste ne sache pas qu’il n’y a plus de grèves en France.» Relancée par le journaliste Andrew Neil sur les dernières manifestations de Gilets jaunes, Nathalie Loiseau a ajouté : «Oui, et nous y avons survécu, même avec un plus fort taux de croissance économique».

De nombreux internautes se sont moqués ou indignés de ces déclarations. C'est le cas de l'ancien responsable de la sécurité de l'Elysée Alexandre Benalla, qui a fait un parallèle entre cette prise de parole et une précédente où Nathalie Loiseau estimait qu'«on a[vait] menti» aux Anglais sur la sortie de l'Europe. «Le Brexit est une erreur. [...] On peut tous faire une bêtise même en étant souverain [...] Le peuple peut se tromper, surtout quand on l’a trompé, surtout quand on lui a menti», avait déclaré l'ancienne directrice de l'ENA.

Mobilisation contre la réforme des retraites ce 6 février

Dans le même temps, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL et UNL ont appelé les Français à se mobiliser à l'occasion d'une journée de grève générale nationale et de manifestations, la neuvième contre la réforme des retraites. Ce 6 février, des personnels de la SNCF, de la RATP ou encore des transports aériens étaient en grève. C'est le cas aussi d'éboueurs à Paris, ou d'avocats, particulièrement mobilisés depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Des enseignants sont aussi mobilisés contre la réforme du baccalauréat, et des personnels des hôpitaux dénoncent un manque de moyens.

Ce 6 février, 130 000 manifestants ont défilé à Paris, selon la CGT. Ailleurs en France d'autres manifestations étaient organisées, comme à Marseille, Lille ou encore Bordeaux.

Une nouvelle journée de grève est encore prévue le 17 février, jour d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. L'UNSA-RATP, premier syndicat dans l'entreprise de transports, appelle ses adhérents à un «lundi noir».

