Déconvenue en macronie : Loiseau renonce à prendre la tête du groupe centriste au Parlement européen

La Française Nathalie Loiseau, chef de file des eurodéputés macronistes, a renoncé à briguer la présidence du groupe politique qui réunira les forces politiques centristes au sein du Parlement européen, a fait savoir son entourage.

Nathalie Loiseau ne sera pas chef de file des eurodéputés centristes au Parlement européen. Ce retrait est la conséquence de remous suscités par les vives critiques émises par Nathalie Loiseau à l'égard de ses alliés européens. L'ancien ministre française «a fait un choix en responsabilité pour s'assurer que la délégation Renaissance aura les postes qui permettront d'avoir la plus grande influence», assure toutefois un membre de son équipe.

Obtenir la présidence aurait en effet nécessité de renoncer à d'autres responsabilités importantes, comme des présidences de commissions parlementaires au sein du nouveau Parlement, dont la session constitutive aura lieu le 2 juillet. Reste que ce retrait est une réelle déconvenue pour le clan Macron sur la scène européenne, qui compliquera considérablement les efforts du président français pour peser face aux Allemands.

La liste pro-Macron menée aux élections européennes par Nathalie Loiseau a remporté 21 sièges, ce qui en fait la plus importante délégation du groupe politique «Renew Europe», bâti sur les fondations de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe (ALDE), un groupe promouvant le libéralisme économique et le fédéralisme. Ce groupe aura un rôle charnière au Parlement européen, où il sera le troisième derrière celui des conservateurs du Parti Populaire européen (PPE, droite) et des Sociaux-démocrates (S&D). Et les nouveaux arrivants français comptent bien y jouer les premiers rôles.

Les macronistes avaient obtenu cette semaine une victoire symbolique en obtenant que le mot «libéral», trop connoté en France, disparaisse dans la nouvelle dénomination du groupe. Or, la volonté de Nathalie Loiseau d'en prendre la présidence se heurtait à des résistances de la part d'autres délégations, qui ont pris de la vigueur après des fuites de propos qu'elle a tenus lors d'un entretien off avec des journalistes à Bruxelles.

Ses critiques envers le candidat du PPE à la présidence de la Commission, Manfred Weber, qualifié d'«ectoplasme», mais surtout envers des membres de l'ALDE, étaient censées ne pas être publiées, ou en tout cas sans attribution, mais elles ont été rapportées dans le quotidien belge Le Soir, puis dans plusieurs autres journaux, suscitant une controverse qui lui aura été défavorable.

