Des routiers mettent en place des barrages filtrants entre la France et la Belgique

Réclamant un geste du gouvernement contre l'augmentation du prix du carburant, plusieurs organisations ont appelé à une grande mobilisation des transporteurs routiers du nord de la France sur les axes reliant l'Hexagone à la Belgique.

A l’appel de la fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) et de l’organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), les routiers du Nord et du Pas-de-Calais ont choisi ce 28 novembre pour se mobiliser afin de dénoncer une hausse de la fiscalité sur le carburant.

Selon la préfecture des Hauts-de-France et du Nord, la FNTR et l’OTRE ont décidé de réaliser deux actions. La première sur l’autoroute A2, au niveau de Saint-Aybert et la seconde sur l’A22 au poste-frontière de Rekkem.

#mouvement social : demain dès 5h mise en place d'un barrage filtrant dans le sens #Belgique- #France sur #A2 (Saint-Aybert) et #A22 (Rekkem). Reportez vos déplacements ou empruntez un autre itinéraire #A27pic.twitter.com/AwYDc4NNKG — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) November 27, 2019

D’après les images de notre journaliste sur place, Lucas Léger, le blocage a débuté tôt ce matin à Rekkem.

Des #routiers en colère bloquent l'autoroute à la frontière belges au niveau de #Rekkem. La police belge empêche l'accès à l'autoroute aux voitures mais les routiers internationaux sont coincés (comme ici). pic.twitter.com/6GDfFPWTtZ — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 28, 2019

De nombreux routiers internationaux se sont ainsi retrouvés pris au piège.

La police belge informe les routiers internationaux bloqués à la frontière par les routiers français #Rekkempic.twitter.com/7eBylrByyS — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 28, 2019

Les routiers ont disposé sur leurs pare-brises des messages comme «Non au racket» ou encore «Stop au matraquage fiscal».

"Non au racket" : les #routiers manifestent aujourd'hui contre une augmentation de la fiscalité sur le carburant. pic.twitter.com/tMzLwmrciL — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 28, 2019

Ces opérations de blocage devraient se poursuivre toute la matinée pour protester contre la hausse de deux centimes par litre de gazole actuellement envisagée dans le projet de loi de finance.

Afin d’éviter tous débordements, la police belge a fait venir un canon à eau près du poste-frontière.

La police belge a amené un canon à eau sur l'autoroute à la frontière avec la France #Rekkempic.twitter.com/1WZbk5SQZh — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 28, 2019

David Sagnard, membre de la FNTR, a expliqué à RT France être venu pour «exprimer» une «colère [...] face à l’augmentation de la fiscalité sur les carburants qui va pénaliser les entreprises de transport, mais par ricoché également nos clients et le consommateur final».

David Sagnard de la @FNTR du Pas-de-Calais promet un nouveau blocage plus contraignant au Sud de Lille si la grogne des #routiers sur le prix des carburants n'est pas entendue par le gouvernement. pic.twitter.com/7HgaNEB12X — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 28, 2019

«Cette hausse de la fiscalité, c’est 600 à 700 euros de plus par an et par véhicule. Le carburant, c’est 25 à 30% du prix de revient. Les répercussions de cette hausse seront difficiles, nous avons déjà des signaux d’alerte sur les comptes des entreprises », explique Sébastien Rivera, lui aussi à la FNTR, à nos confrères de La Voix du Nord.

Toutefois, les véhicules des particuliers devraient pouvoir circuler. Une quarantaine de patrons d’entreprises de transports de la région se sont également donnés rendez-vous devant la préfecture du Nord, à 9h, afin de remettre les clefs de leurs camions au préfet. Néanmoins, aucun blocage n’est prévu devant l’édifice car, selon le délégué général de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) Nord Olivier Arrigault, interrogé par le quotidien régional, le but n’est pas d’«empêcher les gens de venir travailler, de faire leurs courses».

Cette mobilisation intervient une semaine pile avant le grand mouvement de protestation, prévu le 5 décembre, contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement et pourrait donc constituer l’Acte 1 d’une nouvelle mobilisation. Les routiers présents espèrent d'ici là un geste du gouvernement en leur sens. David Sagnard prévient : «On espère que le gouvernement fasse machine arrière par rapport à la volonté d’augmenter la fiscalité sur notre carburant [...] La semaine prochaine, si on reste devant un gouvernement autiste, on sera obligés d’organiser une nouvelle manifestation prévue cette fois au sud de Lille.»

