Des proches du djihadiste Fabien Clain auraient été rapatriés en France

Fabien Clain, propagandiste français de l'Etat islamique, a été tué à Baghouz le 20 février. Sa nièce, Jennifer Clain, aurait été rapatriée en France en même qu'une autre femme de djihadiste et des enfants, après avoir été arrêtée en Turquie.

Le 24 septembre, deux femmes de djihadistes et neuf enfants de trois à 13 ans, sont arrivés en France via l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, de retour de Turquie où ils avaient été arrêtés. Les deux mères de famille ont été placées en garde à vue par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Elles sont inculpées pour «association de malfaiteurs à but terroriste», et leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire jusqu'au 28 septembre. Les enfants ont été confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de la Seine-Saint-Denis.

L'une des deux femmes, Jennifer Clain, est la nièce des célèbres djihadistes Fabien et Jean-Michel Clain qui avaient revendiqué, au nom de l'Etat islamique, les attentats du 13 novembre 2015.

Le sort des deux djihadistes nous est connu : Fabien Clain a été tué le 20 février 2019 par une attaque de drone tandis que son frère a succombé à ses blessures le 5 mars 2019 par un tir de mortier. Les deux morts sont intervenues dans le cadre du siège de Baghouz (Syrie) de janvier à mars 2019 par les Forces démocratiques syriennes (FDS) à dominante kurde.

Des deux frères, Fabien Clain s'est démarqué pour avoir été l'un des cerveaux de la filière djihadiste d'Artigat (Ariège). Il a côtoyé d'autres noms importants du djihad Français, comme Mohamed et Abdelkader Merah – le premier étant l'auteur des tueries de mars 2012 à Toulouse et à Montauban. Fabien Clain est également à l'origine de la radicalisation d'Adrien Guihal qui est la «voix» de la revendication par l'Etat islamique du double meurtre de Magnanville le 13 juin 2016. Adrien Guihal, par ailleurs responsable de la version française du magazine de propagande djihadiste Dabiq, est actuellement emprisonné par les forces kurdes.

La question du rapatriement des djihadistes

Les proches de Fabien Clain ont été rapatriés sur le territoire français dans un contexte de polémique sur la question du retour en France des femmes et enfants de djihadistes partis en Irak et en Syrie. Actuellement dans les prisons kurdes, irakiennes ou dans les camps de réfugiés en Syrie, ils bénéficient du soutien de leurs familles qui ont porté plaintes contre le gouvernement le 16 septembre, pour «omission de porter secours» à ces proches de djihadistes. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a annoncé le 19 septembre être «intraitable» sur le sort des femmes et enfants de djihadistes en dépit des plaintes, et s'en tenir qu'au traitement individuel de chaque dossier.

