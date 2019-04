Un mème de Jawad bat des records de vues sur Twitter, des familles de victimes s'indignent

Jawad Bendaoud est une nouvelle fois la star des réseaux sociaux : une séquence diffusée sur France 2 où il se présente devant les caméras de télévision a franchi l'Atlantique, devenant un mème visionné des millions de fois. Une viralité qui indigne.

Déjà auteur malgré lui d'un des mèmes – images humoristiques déclinées massivement sur internet – les plus répandus dans l'Hexagone lors de son arrestation le 18 décembre 2015, Jawad Bendaoud fait à nouveau parler de lui par le truchement d'Internet. Cette fois, ce sont des images diffusées au 20 heures de France 2 le vendredi 29 mars, illustrant sa condamnation à quatre ans de prison pour avoir hébergé des djihadistes responsables des attaques du 13-Novembre, qui font le miel de utilisateurs de Twitter.

La vidéo, dans laquelle Jawad Bendadoud se présente devant les caméras regard noir et torse bombé, est ainsi quasi-instantanément devenue un mème et a dépassé les frontières en étant amplement relayée aux Etats-Unis. Résultat : elle aurait atteint plus de 160 millions de vues, selon des chiffres relayées par l'AFP, devenant la séquence la plus visionnée de 2019 et l'une des plus les plus vues de l'histoire de Twitter.

Le supposé premier tweet relayant précisément la séquence vidéo avait pour légende «caption this [sous-titre ça]», une pratique de plus en plus courante sur Twitter, invitant à donner une légende drôle aux images.

les autres memes d’internet voyant que le meme de Jawad est plus populaire qu’eux : pic.twitter.com/tq28ncj41q — sofiane (@SofianeElh) 7 avril 2019

Cette attention médiatique exceptionnelle a suscité l'ire de l’association association de victimes et familles de victimes des attentats du 13 novembre 2015, Life for Paris. Dans un communiqué diffusé ce 9 avril, elle déplore «la «starification» de Jawad Bendaoud. «Ces faits et ce personnage ne font pas rire Life for Paris. Ils ne devraient faire rire personne», poursuit l'association, fustigeant un «retournement inouï de nos valeurs».

Communiqué pour dire la consternation des victimes des attentats suite à la transformation en mème internet d’une vidéo de Jawad Bendaoud.https://t.co/6bzemosblKpic.twitter.com/3qHhljlyJa — Life for Paris (@lifeforparis) 9 avril 2019

Lire aussi : Assaut de Saint-Denis : malgré les trois condamnations, des victimes déplorent des zones d'ombre