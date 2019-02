Main arrachée lors de l'acte 13 des Gilets jaunes : la vidéo du moment où la grenade a explosé

L'agence vidéo de RT a capturé le moment précis où une grenade de désencerclement a explosé à quelques centimètres de la main d'un manifestant, qui a été arrachée sur le coup. Sur les images, il semblait se pencher pour ramasser le projectile.

Le 9 février à Paris, jour de l'acte 13 des Gilets jaunes, un manifestant a eu la main arrachée par l'explosion d'une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre, lors de violents heurts à proximité de l'Assemblée nationale.

Le moment précis où la grenade a explosé, qui permet de mieux comprendre le contexte de cette mutilation, a été capturé en images et en direct par l'agence vidéo de RT, Ruptly, qui était sur le terrain pour couvrir la mobilisation du mouvement social.

ATTENTION LES VIDEOS SUIVANTES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITE

Sur les images, on peut voir les forces de l'ordre envoyer de nombreuses grenades lacrymogènes vers les manifestants, que certains ramassent pour les relancer vers les forces de l'ordre. Alors qu'un projectile lancé par la police se trouve à portée de lui, un manifestant se penche alors vers celui-ci et tend la main, semblant vouloir le ramasser. C'est alors que la grenade explose.

#ActeXIII : main arrachée devant l'Assemblée Nationale par une grenade (GLI-F4 ?).

Le manifestant, qui a eu la main arrachée, a été immédiatement pris en charge par des streets medics avant d'être évacué par les pompiers de l'Assemblée.

Auteur: RT France

La scène s'est déroulée à hauteur de l'Assemblée nationale à la mi-journée, peu après qu'un groupe d'individus a tenté de forcer une palissade protégeant l'Assemblée nationale, donnant lieu à des affrontements avec la police.

Plusieurs personnalités politiques et commentateurs ont déploré une nouvelle mutilation, qui vient s'ajouter aux dizaines de blessés graves à déplorer depuis le début du mouvement – des manifestants éborgnés ou ayant perdu l'usage de certains de leurs membres. Plusieurs figures de La France insoumise, ont à nouveau appelé à l'interdiction des grenades de désencerclement et des lanceurs de balles de défense (LBD), qualifiés d'«inutiles» et «dangereux».

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'a pas fait de commentaire sur cette blessure grave. Le député LREM Florian Bachelier a pour sa part fait polémique en relativisant la gravité de la mutilation (pourtant attestée par les images des journalistes sur place), jugeant notamment qu'il s'agissait de «deux doigts immédiatement pris en charge par nos pompiers exposés depuis des semaines». La préfecture de police de Paris affirme de son côté que le manifestant a eu «quatre doigts arrachés».

