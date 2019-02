Acte 13 des Gilets jaunes : RIC et interdiction du LDB au programme des revendications

Les Gilets jaunes se rassemblent dans plusieurs villes de France pour le treizième samedi consécutif. Outre les revendications traditionnelles du mouvement, certains cortèges prévoient de dénoncer la loi anticasseurs.

Plusieurs groupes de Gilets jaunes ont annoncé le programme des rassemblements qui auront lieu pour cet acte 13 de leur mobilisation, ce 9 février. Des manifestations sont prévues dans un grand nombre de villes françaises.

A Paris, un groupe de Gilets jaunes, souhaitant se montrer «irréprochables», a déclaré le rassemblement qu'ils souhaitent pacifique à la préfecture, alors que Jérôme Rodrigues avait annoncé plus tôt qu'il ne ferait pas cette démarche pour sa propre manifestation. Au programme des revendications figurent l'interdiction du LDB et des GLIF4 et la mise en avant du référendum d'initiative citoyenne (RIC). Un premier point de rendez-vous a été fixé à 10h30 place de l'Etoile, pour un cortège qui compte se rendre au Champ-de-Mars.

A Bordeaux, autre place forte de la mobilisation ces dernières semaines, les protestataires se retrouvent Place de la bourse à 13h00, tandis qu'à Marseille les Gilets jaunes se regroupent sur le Vieux-Port à partir de 14h. A Montpellier, les motards, unis contre projet de loi anticasseurs, doivent rejoindre les Gilets jaunes à 14h00 Place de la Comédie. Une action de «blocage économique» est prévue. A Nice, le collectif Résistance 06 appelle tous les Gilets jaunes de la région PACA à se rassembler à 11h à la frontière italienne, en présence de Maxime Nicolle, alias Fly Rider, pour appuyer leurs revendications et soutenir les blessés.

