«Macron, tu as attisé le feu» : un gitan invite les gens du voyage à «monopoliser» Paris (VIDEO)

Après avoir frappé des gendarmes à Paris, le boxeur surnommé le «gitan de Massy» avait confié avoir «mal agi». De son côté, un homme se présentant comme gitan a appelé sa communauté à agir, qualifiant d'«honorable» l'acte de Christophe Dettinger.

Dans la foulée de l'acte 8 des Gilets jaunes, entre autres marqué par une scène montrant l'ex-boxeur Christophe Dettinger rouer de coups des gendarmes sur un pont parisien, un homme se présentant comme appartenant au peuple du voyage a appelé sa communauté à «monopoliser Paris [...] pour plusieurs jours», provoquant directement les forces de l'ordre à travers un discours adressé à Emmanuel Macron : «Je peux te dire que maintenant on va les essouffler les CRS, on va tellement vous en faire baver que vous allez descendre de votre piédestal».

Dans sa vidéo, relayée ce 8 janvier sur Twitter, l'homme a d'emblée exprimé son soutien à l'ancien champion de boxe, lui-même d'origine gitane. «Tu as agi comme il fallait, les forces de l'ordre n'ont pas à être au dessus des lois», a-t-il entre autres estimé.

Macron je vais te dire quelque chose : les gitans c'est comme les braises.

Après avoir qualifié le comportement de Christophe Dettinger d'«honorable» - alors que le principal intéressé avait lui-même confié avoir «mal agi» - l'homme de la vidéo n'a pas tardé à interpeller le président de la République en personne : «Macron je vais te dire quelque chose : les gitans c'est comme les braises, quand t'as une braise qui est bouillante et que tu souffles dessus, ça ravive une flamme [...] Tu as attisé le feu [...] Comme tu as attisé la haine, tu vas attiser tout le peuple gitan, et quand [il] va vraiment se réveiller, ça va être autre chose que ce qui se passe en ce moment, là on va te faire du dégât, là on va te faire du grabuge».

⚡️GITANS / Dans une vidéo, un gitan invite tous les gens du voyage 🚙 à « monopoliser Paris », en soutien au #boxeur 🥊 Christophe Dettinger, d'origine gitane

Avant de se rendre de lui-même aux autorités, Christophe Dettinger dit le «gitan de Massy» avait, à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux, expliqué son action, non sans émotion. «Je suis un Gilet jaune, j'ai la colère du peuple qui est en moi [...] Je me suis fait gazer avec mon ami et ma femme, à un moment, la colère est montée en moi. Oui, j'ai mal réagi, mais je me suis défendu» avait-il entre autres affirmé, avant d'appeler les Gilets jaunes à «continuer le combat pacifiquement».

