«Continuez le combat» : le Gilet jaune boxeur s'explique avant de se rendre à la police (VIDEO)

Dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de celle qui se présente comme sa belle-sœur, Christophe Dettinger, l'homme filmé en train de faire reculer un cordon de gendarmes mobiles à coups de poings, explique son action, non sans émotion.

«Il s'est rendu ce matin. Il n'est pas un criminel, juste un Gilet jaune voulant défendre son pays, pour l'avenir de ses enfants !» : affirmant être la belle-sœur de Christophe Dettinger, Gaelle Galou a publié ce 7 janvier une vidéo dans laquelle l'ex-boxeur explique pourquoi il s'en est pris aux forces de l'ordre, le 5 janvier, sur un pont parisien, lors de l'acte 8 des Gilets jaunes.

Je suis un Gilet jaune, j'ai la colère du peuple qui est en moi

«Je suis un Gilet jaune, j'ai la colère du peuple qui est en moi [...] Je me suis fait gazer avec mon ami et ma femme, à un moment, la colère est montée en moi. Oui, j'ai mal réagi, mais je me suis défendu», explique l'ancien champion de France de boxe avant de conclure, visiblement bouleversé, sur un message adressé aux participants du mouvement citoyen : «Peuple français, Gilets jaunes, je suis de tout cœur avec vous, il faut continuer le combat pacifiquement, s'il vous plaît.»