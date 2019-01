«Dignité détruite» : les internautes raillent le surprenant visuel de Manuel Valls pour le Nouvel An

Us desitgem a tots un molt feliç any nou! 🍾 🎉 El 2019 serà l'any per tornar a fer de Barcelona…



✅ Una ciutat oberta i cosmopolita.

✅ Una ciutat amb clara vocació europea.

✅ Una ciutat que torni a apostar per la cultura.#VallsBCN2019#VolemManuelVallspic.twitter.com/1obMt1eOsG