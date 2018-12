Vœux du Nouvel An : le très délicat exercice d'Emmanuel Macron face aux Gilets jaunes

Ce 31 décembre, Emmanuel Macron se prête pour la deuxième fois aux vœux de Nouvel An aux Français. Mais, révolte des Gilets jaunes oblige, l'exercice s'annonce particulièrement périlleux pour le chef d'Etat, qui se fait très rare et insaisissable.

Pour Emmanuel Macron, l'exercice des vœux aux Français relève cette année de la session de rattrapage. Après plus d'un mois de mobilisation des Gilets jaunes, les interventions du président de la République se font de plus en plus rare, et l'Elysée a choisi dernièrement de pas communiquer en avance sa position géographique exacte. C'est ainsi que l'on a pu apprendre, a posteriori, qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte avaient séjourné quatre jours au fort de Brégançon dans le Var.

On a aussi aperçu le couple présidentiel dans les rues de Saint-Tropez, haut-lieu de la jet set. Le 25 décembre, Emmanuel Macron a posté un tweet laconique pour souhaiter aux Français un «joyeux Noël», dernière déclaration en date.

Brigitte se joint à moi pour souhaiter un joyeux Noël à chacun d’entre vous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 décembre 2018

Si sa dernière apparition télévisée, le 10 décembre dernier, avait témoigné d'une certaine maîtrise, les mains soigneusement plaquées sur le bureau du Salon doré du palais présidentiel, les annonces faites à cette occasion n'avaient pas suffi à mettre un terme au mouvement de contestation citoyen des Gilets jaunes.

Si le chef de l'Etat a condamné les violences, il a assuré que la colère des manifestants était «juste à bien des égards»



➡️ https://t.co/zwCaQUJWJFpic.twitter.com/TKpnorLoBB — RT France (@RTenfrancais) 10 décembre 2018

Aussi, ce 31 décembre, Emmanuel Macron doit s'atteler à tenter, une nouvelle fois, de calmer la grogne des Français. Ce ne sera pas chose facile alors que s'ajoute, dans ce contexte difficile pour l'exécutif, l'affaire Benalla qui rebondit en pleine trêve des confiseurs.

