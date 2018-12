«2018 sera l'année de la cohésion de la nation» : la prédiction de Macron fait le miel de Twitter

"L'année 2018 sera celle de la cohésion de la Nation."



On a vu ça avec l'#AffaireBenalla et les #GiletsJaunes ... 🙄

Les mots ne suffisent plus pour cacher une mauvaise gestion du pays et des décisions qui vont contre l'intérêt du peuple.#BenallaGatepic.twitter.com/WIiA2EEPrj