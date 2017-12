Durant ses vœux de Nouvel An, Macron s'est adressé directement à ses «concitoyens européens»

Comme tous ses prédécesseurs, Emmanuel Macron s'est plié à la tradition des vœux télévisés de bonne année. Le président a notamment mis l'accent sur la thématique européenne... et s'est, à un moment donné, adressé aux citoyens européens.

Pour ses vœux télévisés du Nouvel An, le président de la République Emmanuel Macron a opté pour une forme classique – une allocation depuis son bureau de l'Elysée, le même où il avait donné sa dernière interview télévisée.

En ce soir du 31 décembre, le président de la République a notamment exprimé ses «pensées de solidarité» à ceux qui «seuls, souffrent, ou sont malades», leur rappelant qu'ils appartiennent à une «grande nation». Mais le chef de l'Etat ne s'est pas adressé qu'aux membres de la nation française : plus surprenant, le président français a tenu à s'adresser directement... à ses «concitoyens européens».

«Mes chers concitoyens européens, 2018 est une année toute particulière et j'aurai besoin cette année de vous», a-t-il déclaré, appelant à ne céder «ni aux nationalistes, ni aux sceptiques» – faisant vraisemblablement référence aux bons résultats électoraux engrangés en 2017 par les mouvements populistes de droite, en Autriche, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne. Aux Européens, Emmanuel Macron a réclamé leur soutien pour retrouver «l'ambition européenne» et «dessiner un grand projet» pour l'Europe.

Les internautes s'étonnent de l'adresse du président Macron à ses «concitoyens européens»

Si le tropisme macronien pour une intégration européenne plus aboutie n'est pas une surprise, le fait qu'un locataire de l'Elysée s'adresse, lors de ses vœux officiels de bonne année, aux Européens et non pas seulement aux citoyens de la République française, est atypique.

"J'aurai besoin de vous" : Emmanuel Macron réclame le soutien des citoyens européens pour retrouver "l'ambition européenne" et "dessiner un grand projet" pour l'Europe



Notre direct : https://t.co/l6NnCueWtzpic.twitter.com/QD3EnZSEsh — franceinfo (@franceinfo) 31 décembre 2017

Ce détail n'a d'ailleurs pas échappé à nombre d'internautes. Certains ont simplement exprimé leur surprise à la découverte de cette adresse peu habituelle...

Voeux MacRon "mes chers concitoyens Européens" ...Vu que j'ai raté le début et après avoir entendu ça je suis obligé de zapper !!! — Sam Sonite (@Zam_Zonite) 31 décembre 2017

... d'autres s'en sont indignés, semblant estimer que, de cette façon, le président de la République française délaissait quelque peu ses propres concitoyens.

Lorsque E. MACRON adresse à la France, à ses habitants et aux européens (!) ses voeux pour 2018, il oublie simplement les plus âgés, les retraités honteusement riches qui touchent plus de 1200 € par mois. — Jean-Pierre BONAVITA (@levo13160) 31 décembre 2017

Monologue du Président des riches adressé à ses chers concitoyens européens, toujours aussi creux, en ajoutant qu'il écoutera les Français, mais qu'il fera ce qu'il veut. Et qu'il ira au bout de la transformation !

Pauvres Français, triste 2e année macron... — eva r-sistons (@rsistons) 31 décembre 2017

#voeuxMacron

Quand tu passe plus de temps à souhaiter des vœux aux européens qu’aux français... pic.twitter.com/JZfZwDoj5m — Balrog (@BalrogDe) 31 décembre 2017

«Renoncement, abandon souveraineté FR. Urgent d'agir contre cet européisme béat», s'est par exemple indigné une utilisatrice de Twitter.





#voeuxMacron aux "Concitoyens Europeens"Tout est dit !

Renoncement, abandon souveraineté FR.

⚠Urgent d'agir contre cet europeisme béat . — C. Bobard-De Miranda (@CorinneBDM21) 31 décembre 2017

«"Mes chers concitoyens Européens" Emmanuel Macron s'adresse aux Français, enfin presque ! #voeuxMacron l'arnaque!», s'est exclamé un autre internaute.

Enfin, des internautes europhiles ont exprimé leur satisfaction de voir Emmanuel Macron rappeler son attachement à la cause européenne et s'adresser, en tant que président français, aux citoyens de l'Union européenne.

Le Président de la République @EmmanuelMacron a parlé ce soir aux français et aux citoyens européens, pour la première fois. La démonstration d’une ambition double et réciproque: une France forte dans une Europe qui avance 🇫🇷🇪🇺 ! #Macron#VoeuxPR — Jad Zahab (@Jad_Zahab) 31 décembre 2017

@EmmanuelMacron a tenu un très bon discours ce soir pour souhaiter ses meilleurs vœux aux Français et concitoyens Européens ! #voeuxMacron — TOLLGERDT Gustave (@gtollgerdt) 31 décembre 2017

