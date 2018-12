«Macron a échoué sur tout» : l'analyse au vitriol de l'historien Marcel Gauchet

Pour le média belge Le Soir, l'historien Marcel Gauchet analyse le mouvement de colère des Gilets jaunes. Il estime qu'il «n’y a pas d’alternative possible», la France étant «dans l’impasse», selon lui.

Les propos de l'intellectuel Marcel Gauchet sont durs vis-à-vis de la situation politique française. Interviewé par le média belge Le Soir, le 25 décembre, l'historien se dit inquiet après plus d'un mois de contestation sociale via les Gilets jaunes : «Il n’y a plus de consensus possible. Le gouvernement d’Emmanuel Macron est durablement affecté mais il n’y a pas d’alternative possible. On est dans l’impasse. Le pays est devenu ingouvernable.» Il estime en outre que les mesurettes d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat ne sont que des «pansements» : «L’incompréhension s’est installée entre des parties entières de la société qui ne parlent plus le même langage. Ce n’est plus une fracture sociale mais une fracture morale.»