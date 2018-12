Des Gilets jaunes viennent en aide à des policiers embourbés (VIDEO)

Des Gilets jaunes ont été filmés en train d'aider des policiers à sortir leur véhicule embourbé près d'un point de blocage. De nombreux internautes se demandent si une telle séquence aura la faveur des médias.

Les relations entre Gilets jaunes et policiers ne sont pas toujours aussi tendues sur les rond-points de France qu'on pourrait le croire. Un constat illustré par une courte séquence, filmée sur l'un des nombreux points de blocage des manifestants.

Sur la vidéo, dont on ne connaît pour l'heure ni la date ni le lieu, plusieurs Gilets jaunes s'approchent d'une voiture de police alors que des agents se tiennent à ses côtés. Le véhicule est visiblement embourbé, et après un bref échange, les Gilets jaunes se placent à l'avant et entreprennent de le pousser, pendant qu'un policier a enclenché la marche arrière. Sous les applaudissements des autres manifestants présents tout autour, la voiture de police finit par pouvoir reculer.

Signe de la forte défiance des Gilets jaunes envers les médias, nombre d'entre eux ont saisi cette occasion pour ironiser sur les réseaux sociaux, s'interrogeant sur le traitement médiatique réservé à la séquence. A leur yeux, les médias se focalisent trop sur les affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. «Si ça passe sur BFMTV, ce sera pour dire que les Gilets jaunes essayent de créer un accident dans le rond-point en poussant un camionnette de police», raille ainsi un internaute.

Si ça passe sur BMFTV, ce sera pour dire que les GJs essayent de créer un accident dans le rond poing en poussant un camionnette de police.

«Vous nous faites toujours des reportages sur la violence entre Gilets jaunes et les policiers et CRS pour faire un max de buzz ! Cela serait pas mal d'en parler également, lorsque tout va bien !», interpelle un autre à l'adresse de BFM, CNews, ou encore TF1.

Allo #BFMTV, #LCI, #CNEWS, #FranceInfo, #tf1lejt et cie ?? Alllllooooooo ??!



- Vous nous faites toujours des reportages sur la violence entre #GiletsJaunes et les #policiers et #CRS pour faire un max de buzz !



- Cela serait pas mal d'en parler également, lorsque tout va bien !

«Terrible images de casseurs», se moque encore un dernier.

Terribles images de casseurs en gilet jaunes....

