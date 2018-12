Lyon : des Gilets jaunes ont envahi le siège de la région dirigée par Laurent Wauquiez (IMAGES)

Une cinquantaine de Gilets jaunes sont entrés dans les locaux du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont demandé à rencontrer Laurent Wauquiez, qui préside l'exécutif régional, mais il n'était pas sur place. Le périmètre a été bouclé.

Alors que l'un des initiateurs du mouvement, Eric Drouet, qui a appelé à «rentrer» dans l'Elysée est visé par une enquête pour «provocation à la commission d'un crime ou d'un délit» et «organisation d'une manifestation illicite», plusieurs dizaines de Gilets jaunes ont pénétré ce 7 décembre en début d'après-midi dans le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, en demandant à être reçu par son président, Laurent Wauquiez. Ce dernier était absent, en déplacement dans «un lycée lyonnais visé la veille par des actes de vandalisme» en marge du mouvement lycéen, a indiqué son cabinet.

🔴 Des #GiletsJaunes en colère sont en train d’investir le Conseil Régional @auvergnerhalpes suite aux propos de #Wauquiez « je n’ai jamais enfilé de gilet jaune ». pic.twitter.com/ZIX9Cv8O7A — Thibaut MONNIER (@MonnierThibaut) 7 décembre 2018

Selon les informations de Lyon capitale, ils seraient une cinquantaine, «entre 50 et 100» Gilets jaunes, selon la préfecture. Alors que le siège de la région a été bouclé et que les fonctionnaires qui sont sortis déjeuner à l'extérieur ne peuvent plus rentrer, ils ont été reçu par le vice-président de la région, Etienne Blanc.

Les #giletsjaunes actuellement mobilisés devant le siège de la région @auvergnerhalpes#Lyon Gros dispositif policier sur place pic.twitter.com/dtlhm7Nlzb — Amélie Deloraine (@AmelieDeloraine) 7 décembre 2018

«Ils sont pacifiques, ce ne sont pas des casseurs. On leur a proposé de l'eau et ils ont exposé leurs revendications, principalement tournées vers la mise à plat de la fiscalité et la représentation populaire», a précisé le cabinet de Laurent Wauquiez, précisant que certains exigeaient la tenue d'un référendum révocatoire du président de la République.

Les #GiletsJaunes occupent l'Hôtel de Région à #Lyon



J'espère que Wauquiez est en sueur 🙃 pic.twitter.com/D4xfWyeRO2 — M (@PatounesVeneres) 7 décembre 2018

Le 8 décembre, comme à Paris et dans de nombreuses autres villes françaises, une manifestation de Gilets jaunes est prévue à Lyon.

