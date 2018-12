Gilets jaunes : trois bombes artisanales et 28 cocktails Molotov saisis à Montauban

Trois bombes artisanales ont été saisies sur un rond-point occupé par des Gilets jaunes, à Montauban, ont annoncé les autorités dans un communiqué. Vingt-huit cocktails Molotov «prêts à l'emploi» ont également été découverts dans une camionnette.

A la veille d'une nouvelle manifestation, trois bombes artisanales, composées de bouteilles de désodorisant auxquelles avaient été scotchés de gros pétards, ont été découvertes dans un «abri sommaire constitué de palettes, sur le rond-point d’Aussonne» à Montauban ont déclaré le préfet du Tarn-et-Garonne et le procureur de la République dans un communiqué commun le 7 décembre.

Vingt-huit cocktails Molotov «prêts à l'emploi» ont en outre été découverts dans une camionnette est-il ajouté dans le communiqué. Aucune interpellation n'avait eu lieu en milieu de journée le 7 décembre, a appris l'AFP auprès de la préfecture.

Une enquête a été ouverte par le procureur de Montauban du chef de «transport de substances ou produits explosifs, les peines encourues pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement», soulignent les autorités, qui craignent «de très graves débordements» dans la préfecture du Tarn-et-Garonne le 8 décembre.

Le rond-point en question, stratégique car il dessert la zone commerciale nord de Montauban et l'accès à l'autoroute A20 (Montauban-Vierzon), est régulièrement occupé par des Gilets jaunes. Au début de la mobilisation, le 17 novembre, un Gilet jaune y avait été blessé aux jambes, lorsqu'un automobiliste avait voulu forcer le passage.

La préfecture avait obtenu dans le courant de la semaine «des éléments» concernant des «velléités de construire des engins artisanaux ou incendiaires», a-t-on précisé à la préfecture. «Cela nous a permis de saisir le procureur de la République», a souligné auprès de l'AFP le directeur de cabinet du préfet, Bernard Burckel. Les forces de l'ordre sont ensuite intervenues ce 7 décembre au matin.

Dans le communiqué, le préfet a appelé les manifestants, «au vu de cette découverte et des risques importants encourus par les personnes, à éviter tout débordement lors de la manifestation du [8 décembre] et à se disperser le plus vite possible en cas de troubles à l'ordre public, ce afin de permettre aux forces de l’ordre d’interpeller les casseurs».

Dans un texte distinct, la Ville de Montauban a conseillé notamment «aux commerçants de rester vigilants et de ne pas installer d'étal à l'extérieur, afin de pouvoir rapidement fermer leur commerce si cela était nécessaire».

