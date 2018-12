Macron au G20 : «Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ils veulent le chaos»

Alors qu'en France des milliers de Gilets jaunes ont manifesté toute la journée et que de nombreux affrontements ont eu lieu causant d'importants dégâts, notamment à Paris, Emmanuel Macron s'est exprimé de Buenos Aires où il participe au G20.

En direct de Buenos Aires où il participe au 10e sommet du G20, le président de la République a tenu une conférence de presse.

A la fin de son discours, il a finalement évoqué les Gilets jaunes, précisant cependant qu'il n'accepterait aucune question à ce sujet. «Aucune cause ne justifie que des forces de l'ordre soit attaquées ou l'Arc de Triomphe soit souillés», a déclaré le président français, ajoutant : «Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime», en référence aux violences qui ont eu lieu dans la capitale française ce 1er décembre.

«Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir», a dénoncé Emmanuel Macron pointant les personnes qui se sont livrées à des actes de violence et de pillage prévenant qu'«ils seront identifiés et poursuivis». «Dès demain matin à mon retour, je convoquerai une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur», a-t-il notamment annoncé, et le président de conclure : «Je n'accepterai jamais la violence».

Simultanément en France, la mobilisation des Gilets jaunes a donné lieu à une explosion de violence dans plusieurs, notamment à Paris, où plusieurs quartiers sont en proie aux dégradations, des incendies et à des scènes de chaos.

Vers 17h, le bilan était d'ores et déjà bien plus lourd que lors de la précédente mobilisation parisienne du 24 novembre : 92 blessés étaient recensés, dont 14 parmi les forces de l'ordre. Une voiture de police a par ailleurs été incendiée. Vers 18h, 205 personnes avaient été interpellées à Paris.

Plus de détails à suivre...

