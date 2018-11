Le sommet du G20 s'ouvre à Buenos Aires sur fond de tensions internationales (EN CONTINU)

Les dirigeants des 20 premières puissances économiques mondiales se rencontrent ce 30 novembre en Argentine dans un climat de tensions multiples. Au menu : réchauffement climatique, guerre commerciale, affaire Khashoggi et crise russo-ukrainienne .

La capitale argentine réunit ce week-end les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt premières puissances – 19 Etats et l'Union européenne, pesant 85% du produit intérieur brut mondial – lors de la réunion du G20.

Le sommet se déroule dans un centre de congrès au bord du Rio de la Plata. 24 000 membres des forces de l’ordre doivent protéger la séance plénière et les sessions «portes fermées» des manifestations annoncées dans la capitale argentine, pays frappé par une crise économique et une inflation annuelle de 45%.

Cette année, le sommet ne devrait vraisemblablment pas se dérouler dans l'atmosphère d'union sacrée qui avait prévalu lors du premier sommet du G20, en 2008. C'est aujourd'hui dans un contexte bien plus tendu entre les pays les plus puissants du monde qu'a lieu ce 10e sommet. Parmi les principales divergences, les Etats-Unis de Donald Trump se sont retirés de deux accords internationaux majeurs : le JCPOA ou accord sur le programme nucléaire iranien et l’accord de Paris sur le climat signé à l’issue de la conférence COP 21, le 29 janvier 2016.

Autre source de tensions, la guerre commerciale sino-américaine. L'escalade de représailles douanières entre Pékin et Washington fait en effet tanguer l'économie mondiale. En outre, la crise ukrainienne, qui a récemment connu un regain de tension en mer d'Azov, a poussé le président américain Donald Trump à annuler la rencontre qu'il devait avoir avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Les dirigeants européens arrivent quant à eux à ce sommet désunis et parfois en difficultés à domicile. C'est le cas du président de la République Emmanuel Macron qui fait face à un fort mouvement de contestation sociale. L’avenir politique du Premier ministre britannique Theresa May est quant à lui suspendu à un vote de la Chambre des communes sur l’accord de Brexit négocié avec l’Union européenne.

Ce sommet est aussi la première occasion pour les dirigeants mondiaux de s'entretenir directement avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, surnommé MBS, depuis le scandale suscité par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Lire aussi : Insolite : Emmanuel Macron accueilli en Argentine par... des gilets jaunes (VIDEO)