Dieudonné joue son spectacle dehors devant un cordon policier, les internautes réagissent

Les internautes ont exprimé leur stupéfaction après que plusieurs véhicules de police ont été déployés devant la salle où l'humoriste Dieudonné devait se produire à Châtillon, fin octobre. Depuis, l'humoriste a investi une nouvelle salle à Montreuil.

Des véhicules de police ont été déployés à au moins deux reprises devant la salle où l'humoriste Dieudonné devait se produire durant le mois d'octobre, déclenchant un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Des internautes ont ainsi exprimé leur étonnement devant un tel déploiement visant à empêcher la tenue d'un spectacle.

Après avoir dû quitter le théâtre de la Main d'Or dans le XIe arrondissement de Paris, où il se produisait depuis de nombreuses années, Dieudonné s'était installé au cours de cet été dans une salle de Châtillon (Hauts-de-Seine), en banlieue sud de Paris, baptisée théâtre de l'Ampoule. Fin septembre, Jean-Pierre Schosteck le maire Les Républicains (LR) de la ville a pris un arrêté en interdisant l’accès, la commission de sécurité ayant conclu que la salle n'était pas en état d'accueillir du public, selon Le Parisien.

Habitué des polémiques et des interdictions, l'humoriste a tout de même maintenu la programmation de son spectacle et son public s'est donc déplacé pour le voir jouer. Face au cordon de policiers qui le séparait de ses spectateurs, Dieudonné s'est produit le 12 octobre depuis l'escalier menant à la salle, en extérieur, devant un public debout.

Merci à tous pour votre soutien ! Dieudonné joue son spectacle separé de son public par 79 CRS armés !https://t.co/a9q36CKn7xpic.twitter.com/zv7VuvhYpv — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) 12 octobre 2018

ALERTE En direct ! Dieudonné doit faire son spectacle dehors mais 9 camions de CRS avec des mitraillettes sont là afin d'empêcher l'humour ! Chantons Tous " petit poney " pour faire chier les cons ! #FautRigoler !



🔛Infos et Résa https://t.co/a9q36CKn7xpic.twitter.com/Zvc0X808zl — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) 12 octobre 2018

Vincent Lapierre, un reporter indépendant proche de Dieudonné et auparavant d'Alain Soral, a réalisé deux vidéos – vues plusieurs centaines de milliers de fois – en immersion lors de ces soirées où Dieudonné et ses équipes tentaient de passer outre l'interdiction d'utiliser la salle qui leur avait été signifiée.

L'imposant déploiement policier que l'on peut y voir, a déclenché une vague de commentaires sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Un utilisateur s'étonne ainsi de «la liberté d'expression à géométrie variable» selon qu'il s'agisse de Dieudonné ou d'Eric Zemmour, habitué également aux provocations. Un autre internaute parle d'un «acharnement» contre Dieudonné et d'une mobilisation «complètement disproportionnée» des services de sécurité.

Liberté d'expression à géométrie variable : Zemmour a le droit d'étaler copieusement son discours raciste dans les médias sous toutes leurs formes alors que des cordons de CRS sont déployés pour empêcher Dieudonné de jouer ses spectacles... — Nasher (@__Nasher__) 28 octobre 2018

On peut ne pas aimer #dieudonné mais je trouve scandaleux l’acharnement qu’il subit en tant qu’humoriste . C’est complètement disproportionné. — davador (@davidlaudav) 23 octobre 2018

De la même manière, des internautes comparent ce dispositif de sécurité à celui qui serait mis en place lors d'un attentat, certains encore l'estimant inférieur à celui qui a été mis en place pour retrouver Rédouane Faïd.

Je viens de voir une vidéo sur un déploiement de CRS lors d'un spectacle de Dieudonné. C'est aberrant, 14 cars de CRS on dirait qu'il y a un attentat en cours, non c'est juste un humoriste qui veut donner son spectacle et qui empêchent le public d'entrer — Jordan ⭐⭐ (@SmallHawkeye) 23 octobre 2018

12 camions de CRS armée jusqu'aux dents interdisant l'accès au spectacle comique de Dieudonné qui avait lieu boulevard de la liberté..... On voit les priorité de ce pays et le rôle de la police. Je suis en France ou en Corée du Nord ? https://t.co/2UVdLj5ojy — Dr. Phalange (@Holly_High) 26 octobre 2018

Je ne crois pas que ce Gvt Ripoublicain va rétablir l'État de droit après avoir donné l'ordre à une dizaine de cars de CRS et Gendarmes pour enfreindre la loi de la Rp qui est celui d'empêcher l'humoriste Dieudonné de faire son spectacle dans un lieu privé devant son public. — Fabpat (@Pat57077481) 23 octobre 2018

Attention ennemi public numéro un. Je suis persuadé que même pour redouane faid il n'y a pas autant de CRS. C'en est devenu grotesque la chasse au Dieudonné. — franck.herlin (@FranckHerlin) 12 octobre 2018

L’humoriste a pris ses quartiers à Montreuil

Face à l'interdiction de se produire dans le théâtre de l'Ampoule à Châtillon, Dieudonné a pris ses nouveaux quartiers à Montreuil, au 93 rue de Stalingrad. Il y a joué son nouveau spectacle En vérité les 25, 26 et 27 octobre et il en sera ainsi, selon ses propos sur les réseaux sociaux, durant trois mois chaque jeudi, vendredi et samedi. Les deux premières représentations se sont déroulées normalement «au chaud et sans policiers», d'après l'humoriste.

Cette salle de Montreuil est-elle autorisée à recevoir du public en nombre ? Contactée par Le Parisien, la mairie de Montreuil dit n’avoir pas été mise au courant de la programmation d’un spectacle de Dieudonné «dans un lieu privé» et annonce qu’elle «va saisir le préfet». Cette annonce présage peut-être de nouvelles complications pour l'organisation des spectacles de l'humoriste controversé.

