«La musique techno entre enfin à l'Elysée», applaudit Jack Lang

Des DJ et producteurs de musique électro, comme Busy P, Chloé et Kavinsky sont invités à jouer à l'Elysée pour la Fête de la musique le 21 juin, pour le plus grand plaisir du défenseur de la techno qu'est l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

Jack Lang, ancien ministre de la Culture et créateur de la Techno Parade, s'est réjoui le 18 juin que «la musique techno entre enfin à l'Elysée», alors qu'un concert y est prévu le 21 juin à l'occasion de la Fête de la musique, dont il est aussi à l'origine. «Hourra ! Hourra ! Enfin la musique techno entre à l’Elysée», a lancé le 18 juin l'ancien ministre de la Culture dans un communiqué.

Pour la Fête de la musique, la présidence organise le 21 juin de 20h à minuit un concert de musique électro dans la cour d'honneur de l'Elysée, ouvert à tous sur simple inscription en ligne.

La Cour d'Honneur de l'Élysée est connue pour ses tapis rouges. Le 21 juin elle se transforme en piste de danse pour la Fête de la Musique !

Au programme : Busy P, Cézaire, Chloé, Kavinsky et Kiddy Smile.

Les places sont limitées : inscrivez-vous vite ! https://t.co/ZL3jSH1eT3pic.twitter.com/SnmPtS7V5h — Élysée (@Elysee) 16 juin 2018

«Les années de combat que nous avons menées pour la pleine reconnaissance de la musique électronique, née en France, [...] sont aujourd'hui récompensées par le président», a ajouté Jack Lang, jugeant que cette musique avait été «longtemps diabolisée et excommuniée pour les pouvoirs publics et les médias».

Les années de combat [...] sont aujourd'hui récompensées par le président

L'ancien ministre de la Culture, fondateur de la Fête de la musique, est depuis longtemps un ardent défenseur de cette subculture, qu'il avait mise à l'honneur en créant en 1998 la Techno Parade.

De précédents présidents avaient déjà organisé des concerts à l'Elysée mais sur invitation : Véronique Sanson sous Jacques Chirac et Julien Clerc sous François Mitterrand. Ce concert de musique électro sera une première. Ce choix, explique la présidence, reflète l'importance des artistes français dans ce style de musique appelé la «French Touch», avec des stars internationalement reconnues comme Daft Punk.

Une victoire sur l'ignorance et le mépris

Le président de l'Institut du monde arabe a remercié «chaleureusement» le président de la République pour cette décision, qu'il qualifie de «victoire sur l'ignorance et le mépris». L'ancien ministre de François Mitterrand a aussi appelé à «résoudre toute une série de problèmes» qui touche l'univers de la musique techno, comme «la faible reconnaissance des droits moraux et matériels des créateurs», «l'étouffement des petits festivals par les coûts excessifs de sécurité» ou encore «la quasi absence de musique électronique sur de nombreuses radios».

Le concert du 21 juin réunira notamment deux grands noms de l'électro : Kavinsky, qui a notamment signé Nightcall, tube de la bande originale du film Drive, et Busy P, alias Pedro Winter, premier manager de Daft Punk et producteur de talents comme Cassius et SebastiAn, ainsi que Chloé, Kiddy Smile et Cézaire.

Incroyable mais vrais! Je vais représenter la scène électronique française à l’elysée! C’est un honneur pour moi! pic.twitter.com/2hXkzJK6i1 — Cezaire (@cezairemusique) 17 juin 2018

Lire aussi : Musique : Jay-Z et Beyonce privatisent le Louvre pour les besoins d'un clip, Twitter réagit (VIDEO)