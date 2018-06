Musique : Jay-Z et Beyonce privatisent le Louvre pour les besoins d'un clip, Twitter réagit (VIDEO)

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album, Everything is love, la reine de la pop et son mari ont réalisé un nouveau clip tourné au Louvre. Au milieu de chefs d’œuvres, ils s'affichent, non sans provoquer une salve de réactions sur Twitter.

Tourné en catimini au musée du Louvre en mai dernier, le clip de la nouvelle chanson de Jay-Z et Beyonce intitulée Apeshit, un des morceaux de leur nouvel album Everything is love,est venu marqué l’actualité musicale de ces derniers jours.

Sous l’œil de La Joconde, du Dieu Hermès ou encore du Grand sphinx de Tanis, le couple star habillé de vêtements excentriques évolue aux côtés de danseuses dévêtues multipliant à plusieurs reprises les déhanchés devant l’imposant et célèbre tableau du Sacre de Napoléon. Largement diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo cumule déjà plus de quatre millions de vues depuis sa publication sur YouTube, le 16 juin.

Entre enthousiasme et indignation, la vidéo divise les internautes

Le clip d'Apeshit n'a pas laissé indifférent les adeptes du réseau social Twitter. Du côté des fans, les compliments ne cessent de pleuvoir : «Clip incroyable, son incroyable, charisme incroyable et ça privatise le Louvre sans que rien ne filtre et ça tourne devant les pyramides comme s'ils avaient privatisés tout Paris quelle insolence bravo Jay Z bravo Beyonce», écrit par exemple l'un des internautes.

Clip incroyable son incroyable charisme incroyable et ça privatise le Louvre sans que rien ne filtre et sa tourne devant les pyramides comme si ils avaient privatisés tout paris 😂 quelle insolence bravo jay Z bravo Beyoncé 👏🏾❤️ pic.twitter.com/OriJbNUXL6 — #ONESTENSEMBLE (@Mokobe113) 17 juin 2018

«Le nouveau son de Jay Z et Beyonce c’est quoi ce son de fou», s’enthousiasme un autre.

Le nouveau son de Jay Z et Beyonce c'est quoi ce son de fou 🔥🔥🔥🔥💥💥💥💥💥❤️❤️ pic.twitter.com/sVlaK5t9Pa — VEGETA 🔥🔥☄️🇮🇳 (@YohanSamy) 16 juin 2018

Surprise, nouvelles chansons de Beyoncé et Jay Z.

Et clip incroyable au Louvre ! https://t.co/mEbCyV91Ds — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 17 juin 2018

Mais les détracteurs sont tout aussi nombreux : «Beyonce et Jay-Z qui massacrent notre patrimoine national, notre culture, notre histoire, nos arts... et tous ceux rassemblés au Louvre. Quelle honte...même pour tout l'or du monde le Louvre n'aurait jamais dû se laisser profaner de la sorte, la décadence occidentale doit cesser», s’indigne un internaute sur le réseau social.

Beyoncé et Jay Z qui massacrent notre patrimoine national, notre culture notre histoire nos arts...et tous ceux rassemblés au Louvre

Quelle honte...même pour tout l'or du monde le Louvre n'aurait jamais dû se laisser profaner de la sorte, la décadence occidentale doit cesser — jean hasagi (@YATANGISSOU) 17 juin 2018

«J'en peux plus de Beyonce et Jay Z et leur grandiloquence et puissance surjouée qu'ils laissent le Louvre tranquille», s’exaspère un autre.

j'en peux plus de Beyonce et Jay Z et leur grandiloquence et puissance surjouée

qu'ils laissent le Louvre tranquille — 🇨🇷 🇵🇹 🇫🇷 clo 🇫🇷 🇵🇹 🇨🇷 (@franciscodak) 17 juin 2018

Cher @MuseeLouvre, je pensais que vous ne permettez pas de filmer à l'intérieur du musée ? Une exception pour @Beyonce et Jay Z ? — Jeyup S Kwaak (@kwaakreports) 17 juin 2018

