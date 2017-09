L'agresseur de NKM condamné à 3 mois avec sursis et 1 000 euros d'amende

L'homme qui avait violemment pris à parti Nathalie Kosciusko-Morizet lors d'un tractage sur un marché parisien le 15 juin dernier a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende. L'ex-députée LR avait perdu connaissance.

Le tribunal s'était donné l'été pour faire connaître sa décision. Pour l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet pendant la campagne des législatives en juin dernier, Vincent Debraize, maire de Champignolles (Eure) a été condamné le 7 septembre à trois mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende. La mésaventure de la candidate, qui avait été hospitalisée à la suite de cette rencontre, avait soulevé un large émoi médiatique et politique. Affirmant avoir été frappée au visage et souffrir d'un traumatisme crânien, celle-ci avait suspendu sa campagne. Une peine de quatre mois avec sursis et 1 500 euros d'amende avait été requise à son encontre.

Lors du procès en juillet dernier, les deux parties avaient encore donné leurs versions respectives de l'altercation qui avait conduit la députée sortante à l'hôpital. Vincent Debraize avait affirmé que celle-ci est tombée d'elle-même, alors qu'il lui jetait au visage les tracts qu'elle lui tendait, et évoquait une «simulation». Il avait en outre ajouté que l'ancienne ministre l'avait insulté juste avant de s'évanouir. De son côté, Nathalie Kosciusko-Morizet, présente à l'audience avait mainenu que Vincent Debraize l'a insultée et giflée.

