L'agresseur de la députée LREM Laurianne Rossi condamné à six mois de prison, dont un ferme

L'agresseur de la députée de La République en marche Laurianne Rossi, qui avait giflé la parlementaire sur un marché des Hauts-de-Seine, a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, par le tribunal correctionnel de Nanterre.

L'homme qui a agressé la députée de La République en marche (LREM) Laurianne Rossi le 30 juillet dernier vient d'être condamné ce 31 juillet à six mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre.

Agé de 63 ans, il avait reconnu les faits après avoir été pris en chasse et maîtrisé par des militants LREM et des badauds présents au moment de l'agression. Cette dernière avait d'ailleurs suscité une vive indignation au sein de la classe politique. Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe avaient eux-mêmes réagi en dénonçant une atteinte à la République.

Alors qu'elle distribuait un tract de LREM sur un marché de la ville de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, Laurianne Rossi avait été prise à partie par un homme. «Il était clairement hostile à Emmanuel Macron, il parlait des députés godillots, mais l'échange était calme», avait témoigné l'ancienne socialiste passée à LREM. C'est de manière très subite que l'individu lui avait alors asséné un coup de poing à la tempe. «Personne ne l'avait vu venir, j'étais sonnée», avait-elle ajouté.

Lire aussi : L'agresseur présumé de NKM devant les juges : l'ancienne ministre présente au procès