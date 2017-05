Législatives : Francis Lalanne estime que son concurrent Dieudonné est un «terroriste»

Célèbre pour ses tirades à l'encontre des puissants de ce monde, le chanteur et candidat aux législatives Francis Lalanne a pris pour cible Dieudonné – «terroriste intellectuel, terroriste tout court, ami des terroristes», selon lui.

Candidat pour les élections législatives dans la première circonscription de l'Essonne, Francis Lalanne a confié ses états d'âmes au micro du Parisien TV, le 24 mai. Alors qu'il fait notamment face à Manuel Valls, le chanteur à fleur de peau a trouvé un autre «rond de cuir» auquel s'attaquer. Il a en effet pris pour cible le suppléant de Nolan Lapie – le jeune homme qui avait giflé l'ancien Premier ministre –, à savoir l'humoriste Dieudonné.

«Cette candidature est un scandale moral», s'est emporté le chanteur engagé, jugeant que Dieudonné était un «provocateur» voulant instrumentaliser la République pour son compte personnel.

«Je ne vois pas les habitants de la première circonscription de l'Essonne voter pour quelqu'un qui, lors des attentats de Charlie Hebdo, a dit : "Je suis Coulibaly"», a tonné l'interprète de Je Suis Charlie.

L'humoriste controversé avait en réalité écrit, sur Facebook : «Je me sens Charlie Coulibaly» (accolant le nom d'un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France à celui du journal pris pour cible) – ce qui lui avait valu d'être condamné en appel à deux mois de prison avec sursis, en juin 2016.

L'évocation du drame a fait monter Francis Lalanne dans les tours : Dieudonné s'est alors vu qualifié par le chanteur de «terroriste intellectuel, terroriste tout court, ami des terroristes», puis d'«antisémite notoire» et enfin de «délinquant plusieurs fois condamné qui prend en otage la circonscription».

«Qu'on ose comparer cet individu aux 21 autres candidats dans l'Essonne me semble un scandale médiatique, un scandale moral et un scandale tout court», s'est encore offusqué Francis Lalanne, concluant la voix grave et le ton concerné qu'il ne souhaitait plus parler de «cet individu».

