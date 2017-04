Fleurs et messages de soutien aux policiers sur les Champs-Elysées (IMAGES)

Au lendemain de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à un policier sur les Champs-Elysées, Parisiens et touristes sont venus se recueillir sur les lieux du drame. Ils y ont déposé des gerbes de fleurs et ont rendu hommage aux forces de l'ordre.

Une atmosphère de recueillement régnait dans l'après-midi du 21 avril sur les Champs-Elysées où Parisiens, mais aussi touristes, sont venus déposer des gerbes de fleurs et des messages de soutien aux policiers, au lendemain de l'attentat terroriste au cours duquel un fonctionnaire de police a été tué par un tir d'arme automatique.

Entourées d'une foule de journalistes français, mais aussi étrangers, de nombreux anonymes se sont réunis sur les lieux de l'attaque, situé au niveau de la station de métro Georges V.

Clairsemés au début du rassemblement, les bouquets de fleurs se sont par la suite accumulés au pied des arbres, des passants venant les déposer en silence, sous un grand soleil.

Interrogée par RT France, une Parisienne, le visage grave, a rappelé que l'Europe devait «rester soudée contre le terrorisme» et a souhaité rendre hommage aux forces de l'ordre, «ces hommes et ces femmes qui assurent notre sécurité».

Le policier ayant été abattu par l'assaillant juste devant l'entrée du centre culturel turc, l'ambassadeur de Turquie en France, Ismail Hakki Musa, était présent sur les lieux. Interrogé par RT France, il a déclaré qu'Ankara condamnait «fermement cet acte odieux» et a appelé à l'unité et à la collaboration entre la Turquie et l'Europe pour «combattre le terrorisme quelque soit la forme sous laquelle il se présente».

Une banderole portant l'inscription «de tout cœur avec la police, vive la France» a été accrochée par des passants, qui se sont ensuite approchés pour y apposer leur signature.

Dans la soirée du 20 avril, sur les Champs-Elysées, en plein centre Paris, un homme a été abattu après avoir tué un policier et blessé deux de ses collègues. La fusillade a été revendiquée par le groupe Etat islamique. L'assaillant était visé par une enquête antiterroriste.

Une perquisition a été menée le 20 avril au soir à Chelles (Seine-et-Marne), au domicile de l'assaillant, titulaire de la carte grise du véhicule utilisé pour se rendre sur le lieu de l'attaque. Des armes ont été découvertes pas les enquêteurs.

