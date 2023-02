Le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé en dix ans, selon la Fondation Abbé Pierre

Dans son rapport annuel sur le mal-logement en France, l'ONG estime que le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 130% depuis 2012, les mandats d'Emmanuel Macron n'ayant pas permis d'inverser la tendance malgré ses promesses de campagne.

Le nombre de personnes sans domicile en France a plus que doublé en dix ans, selon la Fondation Abbé Pierre, qui évalue leur nombre à environ 330 000 dans son rapport annuel consacré au mal-logement, présenté ce 1er février 2023.

Les personnes sans domicile ont ainsi vu leur nombre augmenter de près de 130% depuis 2012, date de la dernière étude de l'Insee à ce sujet, estime la Fondation, précisant que les «sans domicile» peuvent être des personnes sans-abri, vivant dans une habitation de fortune ou encore dans un hébergement d’urgence.

Il s’agit d’«une estimation assez conservatrice», a précisé le directeur des études de la fondation, Manuel Domergue lors d'une présentation à la presse. Ce chiffre englobe les quelque 200 000 personnes vivant en hébergement d'urgence, 110 000 migrants en centre d'accueil ou en hébergement pour demandeurs d'asile et environ 27 000 personnes sans-abri, dormant dans la rue, le métro, sous une tente ou dans une voiture.

En 2022, à l'issue du premier mandat d'Emmanuel Macron, l'ONG avait estimé à 300 000 le nombre des personnes sans domicile. «Le nombre de personnes à la rue est le même en cette fin de quinquennat qu’il y a cinq ans, il a même légèrement augmenté», avait alors déclaré Manuel Domergue.

Le président de la République avait pourtant formulé en juillet 2017 une promesse extrêmement ambitieuse, celle de ne plus voir «des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois», avant de reconnaître début 2018 qu'il avait échoué à tenir celle-ci. Emmanuel Macron avait justifié cet engagement non tenu par l’existence de «publics fragiles qui sont en dehors des politiques publiques mises en places» et une «forte pression migratoire» à cette période.

La Fondation Abbé Pierre reproche à Emmanuel Macron de se désintéresser du mal-logement

S'agissant du second mandat du président, la Fondation «s'étonne de la faible place» accordée au mal-logement par les responsables politiques, pointant l'absence de ministre en charge de cette question essentielle dans son premier gouvernement. Parallèlement, le sujet n'avait pas été initialement inscrit au programme du Conseil national de la refondation, «avant que les acteurs sociaux parviennent à l’y réintégrer».

Au total, plus de 4 millions de personnes sont «non ou très mal logées» en France, estime la Fondation Abbé Pierre, comptabilisant dans cette catégorie les personnes en hébergement contraint chez des tiers. Parmi elles, elle dénombre près de 340 000 personnes de plus de 25 ans contraintes, après une période de logement autonome, de revenir habiter chez leurs parents ou grands-parents, ainsi qu'environ 150 000 majeurs de plus de 25 ans habitant chez leurs parents, dans l'incapacité de disposer de leur propre logement pour des raisons financières.

A un an du soixante-dixième anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre de l’hiver 1954, la Fondation relève, de manière plus générale, «des tendances alarmantes à l’aggravation de la situation» pour la plupart des indicateurs, qu’il s’agisse du nombre de personnes sans domicile, d’individus hébergés chez des tiers, de personnes subissant un effort financier excessif pour se loger ou de ménages souffrant du froid à domicile.